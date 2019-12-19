Facebook покупает облачный игровой сервис PlayGiga за €70 млн

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Компания Facebook приобрела испанскую компанию PlayGiga, которая предоставляет облачный игровой сервис в Италии, Аргентине, Чили и Испании. Согласно имеющейся информации, покупка обошлась в €70 млн.

В учётной записи Facebook Gaming сервиса микроблогов Twitter появилась публикация, подтверждающая покупку.

«Мы рады приветствовать @PlayGigaOficial в команде Facebook Gaming. Мы пока отказываемся от дальнейших комментариев».

Вместе с тем, в публикации на сайте PlayGiga говорится, что команда «переходит к чему-то новому». Но при этом говорится, что компания продолжит работать над облачными играми.

Facebook купила PlayGiga в период массового открытия облачных игровых сервисов. Многие крупные технологические компании либо уже запустили такие сервисы (Sony PlayStation Now, Apple Arcade, Google Stadia), либо готовятся к их запуску (Microsoft xCloud). И хотя PlayGiga является небольшой компанией по сравнению с такими гигантами, перед приобретением она планировала расширяться на новые рынки, такие как Ближний Восток, Швеция, Австрия, Нидерланды и Гватемала. А теперь при помощи ресурсов Facebook компания сможет существенно ускорить своё развитие.

Пока что нет сведений о том, что Facebook будет использовать это приобретение для запуска собственного облачного игрового сервиса. Однако отношения PlayGiga с издателями и уже имеющаяся технология потоковой передачи сделают это намного более простой задачей. На текущий момент в библиотеке сервиса насчитывается около 300 игр.

Источник: The Verge