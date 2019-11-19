Отрицательные задержки, говорили они. Первые отзывы и предварительные обзоры Google Stadia бросают тень на будущее игрового сервиса





Многие ждали этот день и вот он настал. 19 ноября Google, как и обещала, запустила игровой стриминговый сервис Stadia в странах первой волны. Увы, Украина в список стартовых стран не вошла. Но если судить по первым отзывам и предварительным обзорам обозревателей зарубежных тематических ресурсов, которые уже успели прикоснуться к стриминговому миру будущего, это самое будущее отнюдь не безоблачно. К настоящему моменту на агрегаторе рецензий Metacritic только 6 отзывов полностью положительные, тогда как отрицательных почти вдвое больше (11), а смешанные впечатления сервис вызвал у 22 профильных изданий.

Google Stadia и без того называли «игровой платформой в раннем доступе» из-за огромного числа ограничений. Накануне запуска сотрудники компании предупредили, что некоторые из обещанных функций заработают позднее, а стартовая линейка игр будет состоять всего из 12 тайтлов. Конечно же, пользователи таким новостям очень «обрадовались», что заставило Google расширить список до 22 наименований. Вот он (жирным выделены добавленные на последних минутах игры):

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on the Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

GRID

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Showdown

Thumper

Tomb Raider (2013)

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Но вовсе не стартовая линейка игр, или список стран интересует в первую очередь (понятно, что масштабирование — это вопрос времени), а качество видеосигнала и главным образом задержки, являющихся основной проблемой облачных игровых сервисов. И пока первые отзывы указывают на то, что революции не произошло (отправлять мощные ПК и консоли на свалку истории пока рано). Большинство указывает на то, что сервис не способен обеспечить качественную (без сжатия) и плавную картинку (без задержек), а также имеет проблемы с управлением.

Собственно, пока что лучшая наглядная демонстрация того, насколько плохо в некоторых случаях у Google Stadia обстоят дела с задержками — это анимация от The Washington Post.

here is my Google Stadia review in one GIF. this is on The Washington Post's Gigabit Ethernet last week. pic.twitter.com/qexEv6vyUD — Gene Park (@GenePark) November 18, 2019

Справедливости ради, частые фризы наблюдались при запуске сервиса посредством браузера или адаптера Chromecast Ultra, тогда как на смартфоне задержки были менее ощутимы и наблюдались гораздо реже. С одной стороны, Google Stadia только запустился, но с другой — его разработка началась не вчера, да и речь уже о коммерческом сервисе. И тут невольно вспоминается обещание вывести Google Stadia на минимальные («отрицательные», если цитировать слова главного инженера Google Мадж Бакар) задержки за счет технологий ИИ. Вот только пока в это слабо верится и однозначным успехом Google Stadia не представляется. Возможно, в будущем Google все же сможет решить все проблемы путем наращивания количества локальных серверов и вычислительных возможностей. Но тут опять-таки вопрос, каких затрат это потребует и стоит ли вообще игра свеч.