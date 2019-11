Отрицательные задержки, говорили они. Первые отзывы и предварительные обзоры Google Stadia бросают тень на будущее игрового сервиса

Многие ждали этот день и вот он настал. 19 ноября Google, как и обещала, запустила игровой стриминговый сервис Stadia в странах первой волны. Увы, Украина в список стартовых стран не вошла. Но если судить по первым отзывам и предварительным обзорам обозревателей зарубежных тематических ресурсов, которые уже успели прикоснуться к стриминговому миру будущего, это самое будущее отнюдь не безоблачно. К настоящему моменту на агрегаторе рецензий Metacritic только 6 отзывов полностью положительные, тогда как отрицательных почти вдвое больше (11), а смешанные впечатления сервис вызвал у 22 профильных изданий.

Google Stadia и без того называли «игровой платформой в раннем доступе» из-за огромного числа ограничений. Накануне запуска сотрудники компании предупредили, что некоторые из обещанных функций заработают позднее, а стартовая линейка игр будет состоять всего из 12 тайтлов. Конечно же, пользователи таким новостям очень «обрадовались», что заставило Google расширить список до 22 наименований. Вот он (жирным выделены добавленные на последних минутах игры):

Но вовсе не стартовая линейка игр, или список стран интересует в первую очередь (понятно, что масштабирование — это вопрос времени), а качество видеосигнала и главным образом задержки, являющихся основной проблемой облачных игровых сервисов. И пока первые отзывы указывают на то, что революции не произошло (отправлять мощные ПК и консоли на свалку истории пока рано). Большинство указывает на то, что сервис не способен обеспечить качественную (без сжатия) и плавную картинку (без задержек), а также имеет проблемы с управлением.

Собственно, пока что лучшая наглядная демонстрация того, насколько плохо в некоторых случаях у Google Stadia обстоят дела с задержками — это анимация от The Washington Post.

here is my Google Stadia review in one GIF.

this is on The Washington Post's Gigabit Ethernet last week. pic.twitter.com/qexEv6vyUD

— Gene Park (@GenePark) November 18, 2019