Facebook удалила сотни российских фейковых страниц и аккаунтов, писавших об Украине и других странах бывшего СССР

Социальная сеть Facebook удалила большое количество страниц, групп и учётных записей, которые занимались скоординированным недостоверным поведением в Facebook и Instagram. Специалисты Facebook выявили две операции, связанные с Россией. Одна из них была нацелена исключительно на украинском сегменте соцсети, вторая – занималась рядом других стран. Между этими операциями не удалось установить прямой связи, хотя они использовали сходные тактики путём создания сетей учётных записей для введения в заблуждение других пользователей.

Отмечается, что было удалено 107 страниц, групп и учётных записей Facebook, а также 41 учётная запись Instagram, которые занимались скоординированным недостоверным поведением. Это была российская операция, нацеленная на Украину. Российские пользователи выдавали себя за украинцев, создавали множественные фейковые учётные записи и делились различными местными украинскими материалами по темам, погоды, акций протестов, NATO, состояние здоровья в школах. При этом были выявлены некоторые технические совпадения с деятельностью в России, которая уже наблюдалась накануне промежуточных выборов в США.

Подписчиками этих фейковых российских страниц об Украине было около 180 тыс. учётных записей, в Instagram количество подписчиков превысило 55 тыс. Причём, для продвижения этих фейковых групп, страниц и учётных записей на рекламу в Facebook и Instagram было потрачено около $25 тыс. (оплата производилась в рублях). Первая реклама была запущена в январе 2018 года, последняя – в декабре 2018 года.

Другая операция осуществлялась в рамках сети, созданной в России и действовавшей в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. Администраторы страниц и владельцы учётных записей в основном позиционировали себя в качестве независимых новостных страниц или страниц с общими интересами на такие темы, как погода, путешествия, спорт, экономика или политики в Румынии, Латвии, Эстонии, Литве, Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Молдове, России и Кыргызстане. Несмотря на маскировку их личностей, специалисты Facebook обнаружили, что эти страницы и учётные записи были связаны с сотрудниками московского информационного агентства «Спутник». Некоторые из страниц часто публиковали материалы по таким темам как антинатовские настроения, протестные движения и коррупция.

В рамках борьбы с этой операцией было удалено 364 страницы и учётные записи Facebook с совокупной базой подписчиков около 790 тыс. В данном случае на рекламу было потрачено около $135 тыс. (в рублях, евро и долларах) в промежуток времени с октября 2013 года по январь 2019 года.

Источник: Facebook