Facebook ужесточит правила размещения рекламы и наймет более тысячи модераторов для борьбы с политическими объявлениями

Вчера, 2 октября, компания Facebook передала Конгрессу обещанный подробный отчет о рекламных объявлениях политического характера, которые размещались в соцсети из России во время выборов президента США. Отчет этот был предоставлен в рамках проходящего сейчас в США масштабного расследования вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Одновременно Facebook сообщила, что в общей сложности эти объявления в США увидели около 10 миллионов человек, причем большинство показов пришлось на период после выборов. Едва ли на основании этих данных можно дать какую-либо оценку степени воздействия (один человек мог видеть несколько таких объявлений), но Facebook отмечает, что 44% просмотров этих объявлений пришлись на период до дня выборов 8 ноября 2016 года, тогда как остальные 56% — на период после выборов.

Уточняется, то в данном случае речь идет о таргетированной рекламе, то есть нацеленной на конкретные демографические группы людей с определенными интересами.

В Facebook объяснили, что не могли выявить эти подозрительные рекламные объявления сразу из-за слишком больших объемом публикуемой рекламы. Также в соцсети отмечают, что многие из этих объявлений не нарушали никаких правил.

«Выборы 2016 года в США стали первыми, когда появилось множество свидетельств попыток иностранных сил использовать интернет для воздействия на поведение избирателей. Мы все больше узнаем о том, каким образом для этого использовался наш сервис, и продолжим расследование, чтобы выяснить все, что возможно. Мы отлично понимаем, что мы – всего лишь небольшая часть огромного паззла», – говорится в заявлении соцсети.

Одновременно компания объявила первые шаги, нацеленные на противодействие подобного рода злоупотреблениям. Соцсеть в числе остального ужесточит требований к контенту и правилам аутентификации пользователей, которые покупают рекламу. Кроме того, Facebook планирует нанять более тысячи человек, которые будут отслеживать и анализировать рекламу, публикуемую в соцсети.

«Чтобы обеспечить еще большую прозрачность и надежность для рекламодателей, мы разрабатываем инструменты, которые позволят увидеть всю рекламу, публикуемую пользователями. Показы не будут таргетированными. Мы надеемся, это поможет установить новые стандарты в нашей индустрии», – отметили в Facebook.

Источник: Facebook и The Verge