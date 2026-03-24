В США запретили роутеры иностранного производства

Катерина Левицкая

В США заборонили роутери іноземного виробництва

Федеральная комиссия связи США (FCC) объявила, что отныне роутеры, изготовленные за пределами страны, будут запрещены для использования.


Согласно новым правилам, все новые модели роутеров иностранного производства будут попадать в так называемый Covered List — перечень телеком-оборудования, которое угрожает национальной безопасности.

«Сегодняшнее чрезвычайно важное решение Федеральной комиссии по связи и администрации Трампа защищает нашу страну от неустанных кибератак Китая и четко дает понять, что эти устройства следует исключить из нашей критической инфраструктуры», сказал Джон Муленар, республиканец-председатель специального комитета Палаты представителей по делам Китая. «Роутеры являются ключевыми для поддержания связи между нами всеми, и мы не можем позволить, чтобы китайские технологии были в центре этого».

Reuters отмечает, что около 60% домашних роутеров в США производятся китайскими компаниями. В то же время приобретенные ранее маршрутизаторы можно использовать и в дальнейшем, а ритейлеры — могут продавать модели, одобренные предыдущими правилами FCC. В качестве исключения, устройства из перечня смогут получать обновления как минимум до 1 марта 2027 года, хотя этот срок могут продлить.

Этот шаг продолжает цели стратегии нацбезопасности США 2025 года, где указано, что страна не должна зависеть от внешних поставщиков критически важных компонентов: как сырья, так и готовой продукции. Объявление FCC также предусматривает, что компании могут подать заявку на условное одобрение новых устройств через Министерство обороны или Министерство внутренней безопасности. Впрочем, для этого нужно предоставить план переноса хотя бы части производства в США.


Сейчас мало какие (если такие вообще есть) бренды производят продукцию непосредственно в США, поэтому новые ограничения могут вызвать юридические споры и путаницу на рынке. Под действие правил попадают не только китайские компании, вроде TP-Link, но и американские бренды — Netgear, Eero и Google Nest, которые имеют производство в Азии. Часть этого производства расположена на Тайване — регионе, который исторически имеет дружеские отношения с США. Однако новые правила одинаково распространяются на все зарубежные производственные площадки. Похоже, пока отрасль не адаптируется к требованиям, новых моделей роутеров в продаже в стране ожидать не стоит.

Напомним, что в декабре FCC запретила ввоз в США всех новых дронов, изготовленных в иностранных странах.

Хакеры заразили тысячи роутеров TP-Link ботнетом Ballista — из-за уязвимости в одной конкретной модели

Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу
Bitget і SlowMist опублікували аналіз нових ризиків, пов’язаних із AI-агентами та їхніми самостійними операціями

Источник: Engadget, Reuters

Движение за права геймеров Stop Killing Games создаст неправительственные организации в ЕС и США
В США пенсионерка провела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ
Еще один Freedom: США запускают портал с VPN для просмотра контента, запрещенного в ЕС и других странах
США зарегистрировали домен aliens.gov для возможного "рассекречивания" инопланетян
76% малых бизнесов уже используют ИИ — и почти все хотят обучения
Джеффри Эпштейн получил пожизненный бан от Xbox в 2013 году
$10 млрд за TikTok: администрация Трампа получает выплаты от инвесторов — WSJ
В США готовят жесткий закон об ИИ: ответственность, авторские права и защита детей
Войска США использовали ИИ Claude для атаки на Иран несмотря на запрет Трампа
"Нова пошта" запустила доставку из США: посылки до 30 кг и от 7 дней ожидания
Большой брат: TikTok после "выкупа" США начал собирать больше данных с пользователей, включая точное местонахождение
Эра новых авто за $20 000 в США официально завершилась
Парадокс: в США дорожают подержанные Tesla, тогда как все остальные электромобили падают в цене
Глава Агентства по кибербезопасности США загружал конфиденциальные документы в ChatGPT
Счастливые ИИ-арестанты: правительство США меняет лица задержанных протестующих
