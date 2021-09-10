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Facebook 9 сентября полноценно представила свои первые «умные» очки под названием Ray-Ban Stories, созданные совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban. Их рекламные изображения попали в сеть за считанные часы до презентации, где сообщили оставшиеся детали и цены, а также рассказали о ключевых возможностях.

Facebook первоначально анонсировала очки в прошлом году на конференции Facebook Connect и планировала выпустить их в 2021 году, но вышли они только сейчас. Эти очки были последний проектом Хьюго Барры в Facebook — в мае топ-менеджер оставил должность вице-президента AR и VR и покинул компанию после четырех лет работы. Все предварительные данные о Ray-Ban Stories подтвердились — первые «умные» очки Facebook очень похожи на обычные Ray-Ban и идейно повторяют Spectacles. То есть, это обычные солнцезащитные очки с тонированными линзами, дополненные электроникой; никаких дисплеев и поддержки дополненной реальности здесь нет.

Ray-Ban Stories оснащены парой 5-мегапиксельных камер по краям оправ. С их помощью можно снимать фотографии и записывать видео с видом от первого лица длительностью до 30 секунд — достаточно нажать кнопку на дужке или произнести голосовую команду «Эй, Facebook, сделай фото/видео». Сбоку расположен белый диод, который сигнализирует о съемке видео.

Встроенной памяти устройства будет достаточно для хранения около 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий.

Очки синхронизируются со смартфоном через фирменное ПО Facebook View (Android и iOS) — с его помощью можно работать с отснятым материалом. В дужки очков также встроены динамики и микрофоны — можно слушать музыку и аудиоподкасты, а также принимать телефонные звонки.

Говоря об органах управления, есть две аппаратные кнопки — для включения и записи мультимедиа — и сенсорная панель на правой дужке для регулировки громкости музыки и принятия входящего звонка. Еще один светодиодный индикатор на внутренней стороне очков отображает уровень заряда и другую информацию: зеленый — полный заряд, оранжевый — низкий заряд аккумулятора, синий — режим сопряжения, красный — разряженная батарея или перегрев, а белый — ошибка при попытке съемки. Заявленная производителем автономность — около шести часов. На полную зарядку очков требуется около часа. Кабель USB-C и зарядное устройство входит в комплект поставки вместе с футляром для переноски.

Ray-Ban Stories предлагаются в трех вариантах оправы, четырех цветах и с шестью разновидностями линз. Всего покупателям доступно 20 вариантов дизайна. Очки доступны для покупки на сайте Ray-Ban, а также в магазинах бренда в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании. Цены начинаются от 299 долларов (7 988 гривен) и достигают 614 долларов (16 405 гривен) с прогрессивными линзами по рецепту.

Предыдущие утечки указывали, что Facebook также разрабатывает очки дополненной реальности, способные проецировать голограммы и соединять виртуальные объекты с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые. Потенциально в них могут использовать впечатляющий нейронный интерфейс, который Facebook демонстрировала в начале года.

Также Facebook разрабатывает свои первые умные часы, которые должный выйти летом 2022 года.