Финальные рендеры первых «умных» очков от Facebook и Ray-Ban слили в сеть за несколько часов до анонса

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Инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал качественные рендеры с финальным дизайном первых «умных» очков Facebook, разработанных в партнерстве с EssilorLuxottica (владеет брендом Ray-Ban). Гаджет анонсируют уже сегодня.

Очки называются Ray-Ban Stories, и ничто, кроме коробки, содержащей логотип Facebook, не говорит, что это продукт компании Марка Цукерберга (хорошая попытка!).

Будет как минимум три варианта оправы — Wayfarer, Round и Meteor. И все они очень похожи на классические конструкции Ray-Ban. Главное отличие Ray-Ban Stories — две камеры по краям оправ, а также кнопкой на правой дужке, которая может отвечать за их управление.

Все это в точности согласуется с предыдущими утечками, так что сомневаться в достоверности этих рендеров не приходится.

О технических характеристиках и отличительных возможностях Ray-Ban Stories расскажут на презентации вечером. Но все указывает, что Ray-Ban Stories станут аналогом Snapchat Spectacles. Очки дополненной реальности, способные проецировать голограммы и соединять виртуальные объекты с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые, Facebook пока не готова выпускать на рынок. Для будущих поколений очков, вероятно, предназначен и впечатляющий нейронный интерфейс, который Facebook демонстрировала в начале года. Компания Марка Цукерберга возлагает большие надежды на VR и AR, и не жалеет ресурсов на развитие этих направлений. Ранее The Information сообщало, что в Facebook примерно пятая часть всех сотрудников сейчас занята проектами VR и AR.

В июне The Verge рассказывало о первых умных часах Facebook, релиз которых планируется на лето 2022 года.