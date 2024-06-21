Fallout 3 от Interplay могла бы выйти в 2004-2005 годах, но помешала нехватка денег — разработчик

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Игра Fallout 3, известная как проект Van Buren, от оригинального разработчика Interplay, была готова к релизу примерно через год или чуть больше, однако финансовая ситуация помешала ее выходу. Об этом рассказал разработчик Тимоти Кейн, которого в свое время пригласили оценить готовность Fallout 3.

Кейн рассказал историю отмены оригинальной Fallout 3 на собственном канал YouTube. По словам Кейна, в отмене игры виноваты не бесхозяйственность, плохие руководители или неопытная команда — только деньги.

Ветеран-разработчик уже некоторое время погружается в историю ролевых игр на YouTube. Тимоти Кейн имеет уникальную квалификацию, чтобы говорить на такие темы: его карьера охватывает Interplay над Fallout, в Troika над Vampire: The Masquerade — Bloodlines и Obsidian, где он был сорежиссером The Outer Worlds.

Итак, последней работой Кейна над Fallout стало его участие в отмене Fallout 3 в 2003 году. Вице-президент Interplay попросил его вернуться на день, чтобы сыграть в Fallout Van Buren и оценить, сколько времени понадобится команде, чтобы завершить игру. Он согласился, задал вопросы разработчикам, поиграл в прототип и сделал вывод:

Онлайн-курс "Marketing Basis" від Skvot. Навчіться проводити аналіз конкурентів і цільової авдиторії, формувати місію та позиціювання. Розберіться з бюджетами і метриками, щоб обирати ефективні канали комунікації.Поєднайте цифри і креатив. Про курс

«Я убежден, что за 18 месяцев вы могли бы выпустить действительно хорошую игру. Даже если бы вы работали в тяжелом кранче, я не думаю, что вы могли бы сделать это быстрее, чем за 12 месяцев — тогда вы бы выпустили что-то несбалансированное и с ошибками, и команда была бы уничтожена, поэтому я не рекомендую это», — сказал Тимоти Кейн вице-президенту Interplay.

Однако в сложной финансовой ситуации Interplay этот срок был невыполнимым. Затем вице-президент объяснил Кейну, что любой ответ кроме шести месяцев означает отмену проекта.

«В конце концов, все сводится к деньгам. У них заканчивались деньги. Он не мог позволить себе разработку более шести месяцев, и, на мой взгляд, об этом сроке не могло быть и речи… Финансовые дела Interplay были плохими. Они опубликовали убытки за предыдущие два года … То есть ответ, который я только что дал, привел к отмене игры».

Кейн подчеркивает, что здесь нет конкретных «злодеев»:

Онлайн-курс "Marketing Basis" від Skvot. Навчіться проводити аналіз конкурентів і цільової авдиторії, формувати місію та позиціювання. Розберіться з бюджетами і метриками, щоб обирати ефективні канали комунікації.Поєднайте цифри і креатив. Про курс

«Некоторые люди любят, чтобы в каждой истории был злодей, и некоторые из вас теперь будут считать меня злодеем… Это скорее пример того, что происходит в разработке игр и почему почти на каждый вопрос, который люди задают о разработке игр, ответ один: деньги».

Отмена Fallout Van Buren не привела к немедленным увольнениям, но они ожидались. Финансовые проблемы компании в конечном итоге привели к тому, что Bethesda купила права на серию, после чего вышел совсем другой Fallout 3.

Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.