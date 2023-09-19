Утечка Xbox раскрыла список будущих игр Bethesda — ремастеры Oblivion и Fallout 3 и DLS к Starfield

Судебное противостояние Microsoft с FTC (Федеральная торговая комиссия) имеет дополнительный эффект — материалы суда являются публичными, поэтому раз за разом всплывают новые документы. После планов о новом, самым мощным Xbox в 2024 году и приблизительных сроков выхода Elder Scrolls VI рассматриваем презентацию Microsoft о потенциальном приобретении ZeniMax (владелец Bethesda) в июле 2020 года.

На скриншоте представлены будущие (на тот момент) игры Bethesda и id Software, от финансового 2020-го до финансового 2024-го, передает The Verge. Некоторые из уже вышедших игр попали в указанные сроки, другие — нет. В частности Doom Eternal вышла 20 марта 2020-го, и планировалась на финансовый 2020-й (может не сходиться с реальным). Зато Starfield планировалась на 21-й, а ушла на золото лишь в сентябре 2023-го.

Самое интересное в этом списке — два последних года. В 23-м должны выйти DOOM Year Zero (и DLS к ней), а также Elder Scrolls Online: Expansion и две игры под кодовыми именами: Project Kestrel и Project Platinum,

В финансовом 2024-м согласно этому документу планировали много интересного, в частности Elder Scrolls VI (сейчас говорят «не раньше 2026-го»), лицензированную игру, ремастер Fallout 3, Dishonored 3 и сиквел Ghoswire: Tokio.

Среди других интересных игр в списке есть еще не названая игра про Индиану Джонса, ремастер Oblivion и DLS к Starfield. Получается Bethesda сразу планировала сюжетное дополнение для своей космической игры. Возможно где-то в следующем году.