Раздел Игры выходит при поддержке ?

Руководитель Bethesda Тодд Говард имеет плохую новость для фанатов, которые хотят римейки Fallout и Fallout 2. Как следует из его интервью, возвращение к жизни старых игр — не то, чем собирается заниматься компания.

Несмотря на то, что первая и вторая часть Fallout до сих пор считаются одними из лучших RPG всех времен, устаревшая графика и управление являются проблемой для многих. Ранее, после выхода Fallout 3, и сейчас, после успеха сериала Fallout, многие задумались о римейках классических игр 1990-х годов. Глава Bethesda Game Studios говорит, что пока не стоит на это надеяться.

В интервью ютуберу MrMattyPlays Говарда спросили, рассматривала ли Bethesda идею модернизации первых двух игр Fallout, чтобы сделать их более удобными для новичков. По сути он ответил, что римейков Fallout 1 и 2 сейчас нет «на столе» у студии. Говард говорит, что Bethesda будет только поддерживать возможность играть в обе игры на ПК. По его словам, приоритеты компании «не находятся в этой области» приоритетов.

Тодд Говард защищает решение Bethesda оставить сложные игры Interplay Fallout нетронутыми, он говорит, что «часть очарования игр той эпохи» заключается именно в их «олдскульности». Также у Bethesda нет интереса к идее переноса Fallout 1 и 2 на консоли.

«Все возможно, но это будет длительный процесс для разработчиков, и вам придется спросить себя, на что мы хотим тратить время сейчас, или лучше всего играть, как это было на ПК? Если вы спросите меня, я думаю, что лучше всего играть в это на ПК, с помощью мыши и клавиатуры, как это было», — говорит Говард.

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Тодд Говард также рассказал о перспективах новой игры Fallout учитывая популярность франшизы. Здесь тоже нет хороших новостей, Bethesda решила «не спешить».

«Что касается других игр Fallout в будущем, я, конечно, не могу говорить о них сейчас, наверное, я должен был бы сказать, что мы спешим из-за них, или что нам нужно получить вещи, которые отличаются от работы, которую мы делаем в 76, вы знаете… Но мы не чувствуем, что нам нужно спешить с этим. Прямо сейчас телешоу Fallout занимает определенную нишу с точки зрения франшизы и сюжета. Я действительно чувствую желание нового типа основной игры, но для этого нужно время. Я не думаю, что это плохо для людей, чтобы они также скучали. Мы просто хотим сделать это правильно и убедиться, что все, что мы делаем во франшизе, будь то Elder Scrolls, Fallout или теперь Starfield, станет значимым моментом для всех, кто любит эти франшизы так же, как и мы».

Учитывая, что это говорит руководитель студии, между частями основных франшиз которой иногда лежит более 10 лет, шутки о «дожить до новой Elder Scrolls или Fallout» — не такие уж и шутки. В свое время Тодд Говард сказал, что шестая часть Elder Scrolls, вероятно, будет последней игрой серии под его руководством.

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Источники: GameRant, Insider Gaming

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