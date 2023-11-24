Famine Way / Голодный Путь — украинская игра о Голодоморе получила первый (сюжетный) трейлер и страницу в Steam

Разработчики из украинской студии Stellarium опубликовали первый трейлер предстоящей игры Famine Way / Голодный Путь. Напомним, это приключенческая 2D игра в авторском рисованном стиле, рассказывающая о Голодоморе 1932-33 годов в Харьковской области.

Трейлер показывает, как изменилась жизнь в украинском селе с приходом советской власти и искусственно созданным Голодомором. Когда-то аккуратный домик пришел в упадок, а девочка из-за голода вынуждена покинуть дом. Но даже в трудные времена голода украинцы всегда остаются людьми – девочка делится последними крошками еды с раненым пернатым другом. Также трейлер демонстрирует рисованный стиль игры и дает понять, как будет выглядеть графика в Famine Way.

Рассказанная в игре Famine Way / Голодный Путь история описывает одну семью, однако она является общей для тысяч семей, оказавшихся в одинаковых условиях и пострадавших от действий коммунистических властей СССР. Эта трагическая страница украинской истории унесла более 4 млн человеческих жизней.

В целом, акцент в первом трейлере сделан на главной героине Аленке и аисте, семье Аленки и на теме Голодомора. На 20 ноября запланирован запуск страницы игры Famine Way / Голодный Путь в Steam, а 24-25 ноября планируется обнародовать игровой трейлер.

Famine Way уже появилась в Steam, так что быстрее добавляйте игру в список желаемого.