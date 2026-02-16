Фан Mass Effect нашел прототип DLC к игре 19-летней давности

Фан Mass Effect случайно откопал прототип вырезанного DLC, который в итоге переделали в Bring Down the Sky. Это ранняя версия миссии, которая почти 19 лет пряталась в архивах разработческих сборок.

История поисков началась с давнего комментария под видео на YouTube еще в 2010-м. Композитор игры выложил трек из неизданного DLC. Кто-то написал, что это мол Caleston DLC, которое на минуту появлялось в Xbox Live. Никаких доказательств не было, но фан под ником TheUnsungHero26 решил докопаться до правды.

И все же докопался. Во время разработки Mass Effect студия BioWare действительно загружала прототип DLC на PartnerNet — внутреннюю «песочницу» Xbox 360 для разработчиков. Эта сборка появилась в архиве Hidden Palace 25 октября 2025 года, и после этого появилось полное прохождение.

«Теперь я понимаю, что содержимое этого, вероятно, не слишком увлечет никого, кроме самых ярых фанатов Mass Effect», — считает TheUnsungHero26.

Прототип называется Caleston DL — та самая ранняя версия вырезанной планеты (точнее, луны) Калестон, которая позже превратилась в Терум в финальной игре. В сборке планета еще находится на карте галактики. Однако когда ее выбираешь, игра перебрасывает пользователя в совсем другую миссию — ранний вариант Bring Down the Sky, когда ее еще планировали как обычный побочный квест в сюжетке.





Версия заметно иначе: другая карта и батарианцев нет вообще, потому что вместо них враги-люди. Добавляется таймер, а вместо трех баз нужно искать три шахтных ствола с генераторами и выключать их. Плюс можно найти три ящика с уникальной броней и оружием, которых в финальной игре не было. По сути, это черновой вариант миссии, где есть знакомые механики Mass Effect 1, но с кучей сырых или измененных идей, которые потом переделали или отбросили.



