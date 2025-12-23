Фанат Fallout создал монитор воздушных тревог и отключений электричества в стиле Vault-Tec

Украинец соединил любовь к Fallout, неутешительные реалии времен войны и собственные технические навыки в полезном гаджете. Он показывает карту тревог и текстовые сообщения мониторинга.

Пользователь Threads с ником meerkat опубликовал видео и фото устройства собственной разработки. Изображение на небольшом экране в стиле игры демонстрирует карту Украины, закрашенную красным в областях, где звучит воздушная тревога. На другой вкладке интерфейса можно увидеть сообщения мониторингового канала, которые расшифровывают причины тревог.

«Счастье — быть фанатом Fallout и залутать (сделать) систему мониторинга Vault-Tec для своего хранилища. Мониторинг пространств Пустоши еще никогда не был таким привлекательным и увлекательным! Мониторит: воздушную тревогу, графики отключения электричества и мониторинговые каналы», — дает краткое описание энтузиаст.

Гаджет вызвал живой интерес среди комментаторов, которые хотели бы приобрести или воссоздать нечто подобное. Пользователь dima_dolgoter предложил автору сделать ему кейс в форме Pip-boy для ношения устройства на руке.

Автор написал в ответ, что шокирован большим интересом к своему изделию. По его словам, воссоздать гаджет не так уж и сложно. Также это недорого (во всяком случае, у него получилось «бюджетно»). Есть некоторые нюансы и сложности, в частности с отслеживанием графиков отключений электричества. Он пообещал «собраться с мыслями», исправить некоторые баги и рассказать, как он это сделал, когда будет свободное время.

Поэтому, вероятно, историю ждет продолжение, а украинцы смогут сделать себе «пип-бои», полезные в реальной жизни. Печально, но мы в некоторой степени ближе к миру Fallout, чем другие страны.