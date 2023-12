Фанаты похоже нашли актрису, играющую Люсию в GTA 6

Фанаты Grand Theft Auto считают, что выяснили, кто играет Люсию в GTA 6. И, похоже, они правы.

После столь долгого ожидания премьеры GTA 6, многие думали, что трейлер ответит на большинство вопросов фанатов. С одной стороны это так, мы получили подтверждение, что действие будет происходить в Вайс-Сити и узнали, что будет история в духе Бони и Клайд с двумя главными героями, но с другой — трейлер добавил новых вопросов, передает The Gamer.

Один из самых больших вопросов, который остается у фанатов по GTA 6, — кто играет двух главных героев — Люсию и Джейсона. Rockstar Games известна своей таинственностью по поводу почти всего, что касается ее игр, в том числе по списку актеров, которые находятся под строгим соглашением о неразглашении и не могут говорить о проекте до его релиза.

Но некоторые проникновенные фанаты GTA успели выяснить, кто играет Люсию. Как сообщил пользователь Twitter GTAVI_Countdown, фанаты собрали несколько доказательств, указывающих на то, что главную роль играет нью-йоркская актриса Ана Эспозито.

GTA 6’s Lucia actress has been found.

— Looks and sounds similar to Lucia.

— Based in New York, where a Rockstar mocap studio is located.

— No social media presence due to strict NDA.

— Starred in Law & Order just like GTAV and RDR2 actors, Steven Ogg, Ned Luke and Roger Clark. pic.twitter.com/I0a9556Zr8

