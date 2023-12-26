Новости Игры 26.12.2023 в 10:43 comment views icon

Фанаты похоже нашли актрису, играющую Люсию в GTA 6

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Фанаты похоже нашли актрису, играющую Люсию в GTA 6

Фанаты Grand Theft Auto считают, что выяснили, кто играет Люсию в GTA 6. И, похоже, они правы.

После столь долгого ожидания премьеры GTA 6, многие думали, что трейлер ответит на большинство вопросов фанатов. С одной стороны это так, мы получили подтверждение, что действие будет происходить в Вайс-Сити и узнали, что будет история в духе Бони и Клайд с двумя главными героями, но с другой — трейлер добавил новых вопросов, передает The Gamer.

Rockstar анонсировала GTA VI и показала первый трейлер — игра выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S

Один из самых больших вопросов, который остается у фанатов по GTA 6, — кто играет двух главных героев — Люсию и Джейсона. Rockstar Games известна своей таинственностью по поводу почти всего, что касается ее игр, в том числе по списку актеров, которые находятся под строгим соглашением о неразглашении и не могут говорить о проекте до его релиза.

Но некоторые проникновенные фанаты GTA успели выяснить, кто играет Люсию. Как сообщил пользователь Twitter GTAVI_Countdown, фанаты собрали несколько доказательств, указывающих на то, что главную роль играет нью-йоркская актриса Ана Эспозито.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Актриса для Медіа-Стартапу, блогер TikTok/Instagram SCProject, Віддалено, з/п 300

менеджер з продажу авто зі США та Канади AutoAmerica, Київ, з/п 1000

Social Media Specialist for content creation and distribution Cieden

Курс Frontend.
Онлайн курс з працевлаштуванням, ставай суперніндзя, який може з нуля створити сайт.
Ознайомитись з курсом

Мало того, что Люсия и Эспозито имеют схожую структуру лица и голоса, так еще и у ее резюме достаточно большой пробел, начиная с 2019 года. Вероятно, это произошло, когда началось производство GTA 6, через год после выхода Red Dead Redemption 2, и было бы логично, если бы она не работала над чем-нибудь другим, параллельно с таким крупным проектом, как Grand Theft Auto.

Эспозито ранее снималась в сериале «Закон и порядок», который, похоже, является одним из самых любимых проектов разработчиков игры, поскольку там также снимались Роджер Кларк, Нед Люк и Стивен Огг (актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих проектах Rockstar). Напоследок, Эспозито живет в Нью-Йорке, недалеко от студии Rockstar mocap.

Впрочем, точная информация будет доступна только в 2025 году, когда и предстоит официальный релиз GTA VI.

В первом трейлере GTA VI немало отсылок к реальным событиям и людям

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить