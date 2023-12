В первом трейлере GTA VI немало отсылок к реальным событиям и людям

Первый трейлер GTA VI действительно ждали — через половину суток после анонса он стал самой популярной игровой премьерой на YouTube за первые 24 часа, имея более 56 млн просмотров. Такая масса людей нашла в трейлере немало событий, которые действительно происходили в реальной жизни.

Для этого в X (Twitter) запустили тред:

Rockstar references the double hammer wielding Florida woman from real life in GTA 6: pic.twitter.com/DSQXXVNP4f

— Leaf Links Country Club ⛳️ (@LeafLinksClub) December 5, 2023