Rockstar анонсировала GTA VI и показала первый трейлер — игра выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S

В ночь на 5 декабря Rockstar взяла и ранее запланированного опубликовала долгожданный анонс и первый трейлер GTA VI — именно так будет называться следующая часть в известной на весь мир серии криминальных боевиков. На этот вынужденный шаг компания пошла в связи с очередной утечкой.

Первоначально премьера была запланирована на 5 декабря 16:00, но кто-то слив трейлер в X (бывший Twitter). Если кратко, все предыдущие истоки по GTA VI подтвердились — события новой части будут происходить в вымышленном американском штате Леонида, где находятся Вайс-Сити и другие города. В дебютном трейлере можно увидеть главных героев — Лусию и Джейсона, попавших в какую-то неприятность и вынужденных объединить свои усилия, чтобы из нее выбраться. И да, Лусия, девушка-латиноамериканка, первый за всю историю франшизы грабельный женский персонаж.

Также в ролике с анонсом показали фрагменты катсцен с локациями и кадры, записанные на двигатель, по которым можно оценить качество графики, анимации, а также детализацию как персонажей, городов и всего, чем будет удивлять игровой мир GTA VI. Нам обещают, что это будет самая большая игра в серии.

До премьеры многие пытались угадать, какую именно композицию Rockstar выберет для первого трейлера — так вот, в видео звучит «Love Is A Long Road» Тома Петти.

Что касается релиза, то предварительные сообщения подтвердились: GTA VI должна выйти в 2025 году. Интересно, что среди платформ в пресс-релизе упоминаются только PS5 и Xbox Series X|S. И ни одного упоминания о ПК, поэтому давайте уже шутите ваши шутки о релизе на ПК в 20хх году.