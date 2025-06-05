Новости WTF 05.06.2025 в 15:44 comment views icon

Фаны Valve установили слежку за яхтой Гейба Ньюэлла и нашли «намек» на анонс Half-Life 3

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Фаны Valve установили слежку за яхтой Гейба Ньюэлла и нашли «намек» на анонс Half-Life 3

В ожидании хоть каких-то новостей о Half-Life 3 фаны Valve установили слежку за яхтой Гейба Ньюэлла — и, что интересно, считают, что ее нынешнее расположение намекает на близкий анонс. Что ж, это достойные конкуренты для геймеров, которые вычисляли выход трейлера GTA 6 по фазам Луны.

На сабредите Half-Life (через Vice) на днях появилась отдельная тема под названием «Яхта Гейба только что прибыла в Калифорнию — штат, где проходит YouTube-театр на Summer Game Fest» со ссылкой на сайт, который позволяет отслеживать местоположение (немного жутко, но все основные транспортные средства, такие как самолеты и корабли, отслеживаются по соображениям безопасности).

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Какой из этого вывод? Некоторые фаны считают, если Ньюэлл прибыл на фестиваль, то есть высокая вероятность того, что Half-Life 3 анонсируют в ближайшее время; другие наоборот пишут, что это больше смахивает на теорию заговора.

«Наблюдать за тем, как этот сабреддит становится сумасшедшим, так смешно», — написал один из комментаторов. Другой в шутку добавил: «Говорить о жутких вещах через… 3 2 1. Ребята, если я выеду сейчас, буду там через 30 минут, не волнуйтесь».

Слухи о Half-Life 3 настолько часто распространялись в течение последнего десятилетия, что уже давно фактически стали мемом. В марте «детектив сообщества Half-Life» Гейб Фоллер писал, что нашел во внутренних файлах Valve кодовое название «HLX» наряду с командами, связанными с оптимизацией игры, что якобы может намекать на то, что компания уже доводит проект до идеального технического состояния перед тестированием или даже будущим анонсом; тогда как в последнем обновлении в мае инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что игру уже можно пройти «до конца», а релиз планируют на зиму.

Summer Game Fest, напомним, стартует уже 6 июня и в любом случае, там будет достаточно интересных новостей.

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