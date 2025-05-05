Инсайдер: Half-Life 3 уже можно пройти «до конца», а релиз планируют на зиму

Инсайдер говорит, что анонс Half-Life 3 уже не «за горами» — игру можно пройти от начала до конца.

Известный инсайдер Тайлер МакВикер говорил такое во время последнего стрим, посвященного внутренним разработкам Valve. По его словам, игра находится на стадии полного тестирования. Непосредственно анонс могут сделать в третьем квартале 2025 года — то есть до конца лета. Сам релиз, вероятно, состоится зимой.

«HLX тестируется настолько тщательно и широко, что есть люди, которые просто будут говорить об этом. Это самый большой прогресс, которого (HLX) когда-либо достигал. Точка. Игра полностью играбельная — от начала до конца. Точка. [Другие проекты HL3/Ep3] никогда не заходили так далеко. Они занимаются оптимизацией и доведением игры до идеала. Вероятно, контент уже зафиксирован, а если нет, то игровая механика завершена», — утверждает инсайдер.

HLX — внутреннее кодовое название игры, которая, по данным утечек, является новым крупным проектом Valve во вселенной Half-Life. Еще в прошлом году инсайдеры нашли упоминания о ней в коде, предположительно из-за утечки от одного из разработчиков. Сама Valve официально не комментировала наличие этого проекта, но недавно в коде во второй раз обнаружили упоминания.

МакВикер подчеркнул:«Half-Life 3 — это не VR-игра». Еще в прошлом году тестирование проекта стало настолько широким, что о нем начали говорить за пределами команды. Но деталями о сюжете он делиться не хочет.

«Лично я придерживаюсь политики избегания любых вопросов или информации, касающихся сюжета, насколько это возможно, поэтому я их полностью игнорирую. Но мне говорили эти данные люди, которых я считаю надежными, и я знаю, что некоторые мои коллеги уже получили эту информацию, так что сюжетные детали действительно есть в доступе», — добавляет МакВикер.

При этом он предположил, что Челл из Portal может появиться в игре, и напомнил, что Эрик Волпо «сильно хочет сделать Portal 3». По его словам, именно эта игра может стать следующей крупной однопользовательской разработкой Valve. Все зависит от того, кто «уйдет на пенсию» после завершения HL3.

Еще одна важная деталь — процедурная генерация. Маквикер опроверг распространенное представление о том, что это касается сюжета или уровней. По его словам, Valve использует систему, которая не меняет геометрию уровней, а лишь варьирует расположение сущностей: дверей, физических объектов, врагов, предметов и NPC. Сюжет останется скриптованным, а не процедурным.

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История HL3 началась еще в 2013-2014 годах. Первый вариант игры должен был быть повторно проходным экшеном с процедурной генерацией, вдохновленным Left 4 Dead. Но его отменили, потому что Source 2 на тот момент еще не был готов. Похоже, теперь Valve снова приблизилась к тому, чтобы таки довести Half-Life 3 до релиза — впервые за все эти годы. Или так говорят инсайдеры.

Источник: Eurogamer