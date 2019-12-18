Fiat Chrysler и Peugeot договорились стать одной компанией. Новый автоконцерн оценивается в $50 млрд





Не только представители микроэлектронной и развлекательной отраслей тяготеют к слияниям и поглощениям. Сегодня Fiat Chrysler и Peugeot, Citroën, Opel и другие марки) объявили о подписании соглашения, предусматривающего слияние двух автомобильных концернов путем объединения акций. Сумма сделки оценивается в $50 млрд, на объединенную компанию по всему миру будут работать 400 тыс. специалистов.

Результатом слияния станет появление нового отраслевого лидера (как будет называться итоговое предприятие, пока неизвестно) — четвертого по величине автопроизводителя в мире после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. В 2018 году Fiat Chrysler и

Стороны рассчитывают в результате слияния за счет синергетического эффекта добиться сокращения расходов на 3,7 миллиарда евро в год без закрытия заводов. Собственно, это одна из первоочередных задач, которую предстоит решить будущему руководству объединенной компании. К слову, руководить новой компанией будет совет директоров, в котором будет по пять представителей Fiat Chrysler и авный исполнительный директор PSA, который займет должность CEO новоиспеченной компании на пятилетний срок.

Как обычно в таких случаях, сторонам еще предстоит получить одобрение акционеров и регулирующих органов (в данном случае — во Франции и Италии). Ожидается, что сделка будет завершена в течение 12-15 месяцев.

Источник: Reuters