Final Fantasy VII Rebirth, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 и другие анонсы Sony PlayStation State of Play

Компания Sony провела презентацию PlayStation State of Play, в рамках которой поделилась некоторыми обновлениями игр. На мероприятии рассказали о дате выхода Final Fantasy VII Rebirth, поделились подробностями о Marvel’s Spider-Man 2, DLC Separate Ways к Resident Evil 4 и других проектах.

Final Fantasy VII Rebirth

Радость от информации о сроках выхода Final Fantasy VII Rebirth была несколько омрачена заявлением директора игры Наоки Хамагучи. Он сообщил, что сохранения из Final Fantasy VII Remake не удастся перенести в Rebirth, которая выйдет 29 февраля 2024 года.

Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac Games объявила о расширении доступной карты ─ она «почти вдвое» увеличили размер игрового Нью-Йорка. Теперь можно будет проехать мимо Ист-Ривер и проложить путь через Квинс и Бруклин, выполняя по пути сюжетные миссии, побочные квесты и посещая городские мероприятия. Новые Web Wings помогут быстрее передвигаться по городу.

Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 получит DLC Separate Ways с Адой Вонг в главной роли. Расширение позволяет проходить отдельные этапы истории RE4 в роли персонажа Ады Вонг, наблюдая, как напряженный ужас оригинальной игры разворачивается с точки зрения второстепенного персонажа. Дополнение выйдет 21 сентября.

Avatar: Frontiers of Pandora

Разработчики показали новый сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora. Пользователям предстоит играть за На’ви, которого похитили люди и вырастили солдатом на Пандоре. Avatar: Frontiers of Pandora выходит на PlayStation 5 уже 7 декабря.

Helldivers II

Командный шутер Helldivers II получил новый геймплейный трейлер и дату релиза ─ 8 февраля 2024 года. Игра выйдет на ПК и PS5.

Baby Steps

Игра Baby Steps выйдет на ПК и PlayStation летом 2024 года. А чтобы игроки не забывали об этом проекте, разработчики подготовили новое геймплейное видео.

Ghostbusters: Rise of the Ghostlord

Ghostbusters: Rise of the Ghostlord ─ это новая игра об охотниках за привидениями, созданная для PSVR2. Игра выйдет 26 октября, как раз к Хэллоуину.

Также предлагаем посмотреть полное видео мероприятия Sony PlayStation State of Play.

Источник: The Verge