Флагманский смартфон HTC U12+ представлен официально: Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, четыре камеры и ценник от $799

Компания HTC представила новый смартфон HTC U12+, который по сути является обновлением предыдущей модели HTC U11+. Новинка получила двойную основную камеру, более производительный чипсет и другие улучшения.

Смартфон HTC U12+ выполнен в том же 6-дюймовом формате, что и предшественник, однако теперь матрица Super LCD6 поддерживает технологии HDR10 и DCI-P3. Разрешение экрана с соотношением сторон 18:9 составляет те же 2880×1440 точек. Корпус с защитой по стандарту IP68 поддерживает технологию «Edge Sense», благодаря которой смартфоном можно управлять, сжимая его боковые грани. Покупатели смогут выбрать черный, красный или полупрозрачный голубой вариант оформления, который позволяет частично рассмотреть внутренние компоненты устройства.

Вместо Qualcomm Snapdragon 835 в новинке используется еще более производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 845, дополненный 6 ГБ оперативной памяти. Размер хранилища данных составляет 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от версии смартфона, при этом в обоих случаях доступный объем можно увеличить за счет карт памяти microSD. Емкость батареи составляет 3500 мАч, что меньше, чем у предшественника (3930 мАч), зато теперь она поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Основная камера смартфона построена на 12 Мп сенсоре UltraPixel (f/1.8) с поддержкой OIS и фазовым/лазерным автофокусом, дополненном 16 Мп блоком с двукратным оптическим зумом. Фронтальная камера также выполнена по двойной схеме и содержит сразу два 8 Мп модуля. Смартфон HTC U12+ получил порт USB-C и комплектные наушники с шумоподавлением под данный тип разъема. В момент выхода модель будет работать под управлением Android 8.0 Oreo, однако производитель уже пообещал обновление до Android P.

Отметим, что смартфон HTC U12+ уже доступен для предзаказа по цене $799 за 64 ГБ версию и $849 за 128 ГБ версию.

Кстати, в тесте камер от ресурса DxOMark смартфон HTC U12+ получил весьма высокую оценку в 103 балла (у предшественника HTC U11 было всего 90 баллов), которая поставила его на второе место рейтинга. Судя по данным DxOMark, лучше камера только у Huawei P20 Pro (109 баллов), тогда как Huawei P20 набрал 102 балла, Samsung Galaxy S9 Plus — 99 баллов, Google Pixel 2 — 98 баллов, Apple iPhone X — 97 баллов.

Источник: GSMarena