FlixBus открыл три новых маршрута из Киева в Польшу – в Варшаву, Познань и Гдыню можно будет отправиться с начала апреля

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus сообщил о запуске сразу трех международных линий из Украины в Польшу: Киев-Варшава, Киев-Познань и Киев-Гдыня. Первые рейсы по этим маршрутам запланированы на начало апреля.

Как отмечает перевозчик, города Торунь, Быдгощ, Гданьск и Гдыня впервые появились в украинской сети FlixBus, раньше доехать до них можно было только рейсом с пересадкой.

Полные маршруты и расписание новых линий FlixBus:

3224: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава

Первый рейс – 31.03.2023. Линия 3224 будет отправляться три раза в неделю. Из Киева – во вторник, пятницу и воскресенье. Это первый дневной рейс между Киевом и Варшавой в FlixBus. Автобус отправляется утром и заезжает на три столичных автостанции: в 5:10 утра отправление с автостанции «Южная» по проспекту Академика Глушкова, 3; в 5:20 автобус прибывает в Центральный автовокзал на проспекте Науки, 1/2; в 05:50 делает остановку на автостанции «Киев» на улице Симона Петлюры, 32. После остановок в Житомире, Ровно, Луцке и Люблине, рейс прибывает в автовокзал Варшава-Заходня в 20:40 того же дня.

Обратная отправка из Варшавы – по понедельникам, средам и субботам. В 6:00 утра автобус отправляется с автовокзала Варшава-Заходня, прибытие в автостанцию «Киев» в 21:40, в Центральный автовокзал Киева в 22:10 и автостанцию «Южная» в 22:25.

N3223: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань

Первый рейс – 31.03.2023. Отправка 4 раза в неделю. Из Киева по вторникам, средам, пятницам в субботах в 11:55 от Центрального автовокзала с заездом в автостанцию «Киев» в 12:15. Прибытие в Варшаву в 4:00 утра на следующий день, в Лодзь в 06:05 и в Познань в 08:45.

В обратном направлении линия будет работать по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, выезжая в 20:45 из Познани, с заездом в 23:20 в Лодзь, и прибытием в 18:10 в автостанцию «Киев» и в 18:45 в Центральный автовокзал столицы.

N3226: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Торунь – Быдгощ – Гданьск – Гдыня

Первый рейс – 02.04.2023. Отправка 4 раза в неделю. Из Киева – по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям автобусы отправляются от автостанции «Выдубичи» в 8:30 утра с заездом в 08:50 на Центральный автовокзал и в 9:30 на автостанцию «Киев». Прибытие в Гданьск – в 07:45 утра на следующий день, в Гдыню – в 08:25.

В направлении из Польши в Украину отправление по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам из Гдыни в 20:25, в Гданьск автобус заезжает в 20:55 и прибывает в столицу Украины в 20:05 на следующий день.

Билеты на новые линии FlixBus уже доступны в продаже. В настоящее время оператор имеет 20 международных линий из Украины, которые перевозят пассажиров в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.