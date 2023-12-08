Фонд развития инноваций выбрал 15 лучших украинских стартапов

Фонд развития инноваций впервые выбрал 15 лучших украинских стартапов. Речь идет о компаниях, внесших весомый вклад в развитие стартап-экосистемы, продолжающих развиваться и создавать инновационные разработки даже в условиях войны.

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По данным Минцифры, стартапом года стал S.lab, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов как замену пенопласта. Этот материал разлагается в грунте за месяц-полтора и может полностью заменить пластик. В 2023 году S.lab победил на IT Arena и получил инвестиции в сумме $10 тыс.

Дополнительно отмечается, что за 4 года работы Фонд развития инноваций стал местом, объединяющим всех игроков экосистемы. За это время более 380 стартапов получили финансирование в сумме $8,7 млн. на развитие и масштабирование. Также на базе Фонда был запущен defense-tech кластер Brave1, предназначенный для усиления обороноспособности страны. Дополнительно в Фонде положили начало сотрудничеству с мировыми институтами — от компании Amazon до Payoneer.