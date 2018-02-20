Фото розничной упаковки подтверждает характеристики бюджетного смартфона HTC Desire 12 (Breeze)

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Компания HTC, которая недавно лишилась руководителя смартфонного направления (вернее, остатков этого подразделения) и теперь вынуждена перекраивать всю управленческую структуру, несмотря на постоянные убытки и сокращающуюся выручку, продолжает грызть кактус цепляться за смартфоны. Не так давно мы писали о предстоящем бюджетном смартфоне HTC Desire 12 (Breeze), который получит дисплей диагональю 5,5 дюйма с соотношением сторон 18:9 (1440х720 пикселей). Теперь же в сети появилась фотография розничной упаковки смартфона, что позволяет подтвердить большинство ключевых характеристик новинки.

Итак, основой HTC Desire 12 послужит неназванная 64-разрядная четырехъядерная SoC MediaTek. Не исключено, что ею окажется представленная в сентябре прошлого года Mediatek MT6739. Объем оперативной и энергонезависимой памяти составят 3 и 16 ГБ соответственно. Последнюю можно будет расширить посредство карт памяти microSD. Также будет поддержка двух карт SIM.

В основной камере, которая, будет одинарной, используется сенсор разрешением 12 Мп, а фронтальная характеризуется разрешением 5 Мп.

Питание новинки обеспечивает аккумулятор емкостью 2730 мА•ч.

В целом параметры не впечатляют и интерес покупателей к новинке предопределит цена, которая пока остается неизвестной. Ранее Эван Блэсс говорил, что она будет полностью соответствовать характеристикам, то есть, новинка обещает быть доступной. HTC известна тем, что часто завышает цены на свою продукцию, но в нынешнем положении это будет очевидное самоубийство.

Остается добавить, что кроме бюджетника HTC готовит еще новую флагманскую модель HTC U12 с SoC Snapdragon 845.

Источник: Android Authority