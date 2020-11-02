Фотогалерея: Специальное издание OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077





Еще одним продуктом в стиле игры Cyberpunk 2077, которая все никак не выйдет, стало больше: OnePlus полноценно анонсировала специальное издание смартфона OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

С технической стороны никаких отличий от обычного OnePlus 8T, дебютировавшего в прошлом месяце, нет (все детали есть в нашем анонсе — ссылка в конце заметки). Разве что OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition будет поставляться в единственном варианте с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Как обычно с такими тематическими смартфонами и прочей продукцией, вся соль — в оформлении и комплекте поставки. Если говорить о первом, производитель полностью переработал дизайн задней панели — она выделяется массивным стеклянным островком камеры наверху, текстурированной серой отделкой, желтыми цветовыми акцентами и логотипом Cyberpunk. Аналогичное оформление получила пользовательская оболочка, включая визуальные эффекты и звуки, а также розничная упаковка. А вот комплектные аксессуары (кабель и адаптер), сохранившие обычное исполнение, немного выбиваются из общего стиля. Собственно, вот, оцените сами:

Смартфон поставляется в специальной коробке с напечатанной внутри картой игры, защитном футляре с «радиевыми» краями, адаптером питания Warp Charge 65 Вт, кабелем USB, скрепкой для извлечения SIM-карты, набором наклеек и значком.

Пока что OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition продается только в Китае — сегодня многие онлайн-площадки открыли предзаказы, а фактические продажи начнутся с 11 ноября. Стоимость специального издания OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077 на китайском рынке — эквивалент $599. Компания OnePlus пока ничего не говорила о планах касательно глобального выпуска OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition, но с учетом того, что телефон работает под управлением ОС OxygenOS, а не HydrogenOS, шанс есть.