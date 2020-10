Релиз Cyberpunk 2077 перенесли в третий раз — на 10 декабря

7 октября CD Projekt RED заверила, что Cyberpunk 2077 больше не перенесут. Сегодня же, 27 октября, польская студия весьма неожиданно объявила об очередном переносе горячо ожидаемого киберпанкового экшен-RPG — на сей раз на месяц. Новая дата выхода игры — 10 декабря.

Перенос Cyberpunk 2077 стал полной неожиданностью, поскольку в начале месяца игра уже отправилась в печать. Собственно, это уникальный для игровой индустрии случай — до этого ни одна игра с «золотым» статусом не откладывалась (GoldenEye: Rogue Agent — не в счет, так как о переносе объявили в день ухода на золото) и не отменялась. То есть, CD Projekt RED с Cyberpunk 2077, как говорится, отличилась.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020