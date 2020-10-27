Релиз Cyberpunk 2077 перенесли в третий раз — на 10 декабря

7 октября CD Projekt RED заверила, что Cyberpunk 2077 больше не перенесут. Сегодня же, 27 октября, польская студия весьма неожиданно объявила об очередном переносе горячо ожидаемого киберпанкового экшен-RPG — на сей раз на месяц. Новая дата выхода игры — 10 декабря.

Перенос Cyberpunk 2077 стал полной неожиданностью, поскольку в начале месяца игра уже отправилась в печать. Собственно, это уникальный для игровой индустрии случай — до этого ни одна игра с «золотым» статусом не откладывалась (GoldenEye: Rogue Agent — не в счет, так как о переносе объявили в день ухода на золото) и не отменялась. То есть, CD Projekt RED с Cyberpunk 2077, как говорится, отличилась.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Студия в очередной раз извинилась перед фанатами, признав, что подвела их и переоценила свои возможности при разработке патча «нулевого дня».

В своем обращении сооснователь CD Projekt Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски назвали самым серьезным вызовом одновременный релиз Cyberpunk 2077 на нескольких платформах — команда готовит и тестирует параллельно девять версий игры: для ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. Дополнительное время (21 день) требуется для «полировки», чтобы убедиться в безупречной работе игры на каждой из платформ.

Разработчики особо подчеркнули, что «уход на золото» означает полную готовность к релизу, но это вовсе не подразумевает полное прекращение работы над проектом. Напротив, студия продолжает усиленно работать над повышением планки качества, чтобы в итоге довести проект до совершенства, как и планировалось с самого начала.

«Кажется, у нас на руках есть потрясающая игра, и мы готовы принять любое решение, даже самое непростые, если в конечном итоге оно приведет к тому, что вы получите видеоигру, в которую влюбитесь». из обращения CD Projekt RED

Это уже третий перенос релиза игры с начала года. Польская студия CD Projekt RED (авторы серии игр «Ведьмак») представила Cyberpunk 2077 в мае 2012 года, а в январе 2013-го вышел первый CGI-трейлер. Изначально Cyberpunk 2077, основанная на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020, должна была выйти 16 апреля 2020 год. Но в начале года разработчики сообщили о переносе на 17 сентября, а в июле сдвинули релиз на 19 ноября.

В конце сентября CDPR перевела сотрудников на шестидневную рабочую неделю с оплатой переработок, чтобы довести игру до совершенства. И, похоже, сотрудники компании продолжат работать сверхурочно до декабря.

В обозримом будущем Cyberpunk 2077 получит небольшие бесплатные DLC, а также платные крупные сюжетные дополнения.