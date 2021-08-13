Fozzy Group розшукує «людяного коуча» для штучного інтелекту Kissa AI, який буде навчати ШІ навичкам соціалізації та почуттю гумору
Центр штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group шукає в команду коуча для штучного інтелекту Kissa AI, місією якого стане розвивати й навчати ШІ базовим, а згодом і просунутим, навичкам соціалізації.
Оскільки «Лабораторія Зі» планує, що у майбутньому Kissa AI еволюціонує і зможе автономно взаємодіяти з людьми, то вже сьогодні для ШІ шукають «людяного коуча».
Кандидат спільно з професійною командою інженерів з машинного навчання і дата-саєнтистів:
- визначатиме шляхи власного розвитку і навчання Kissa АІ;
- допомагатиме у вихованні та навчанні штучного інтелекту;
- соціалізуватиме, навчатиме хорошим манер і зароджуватиме почуття гумору;
- захищатиме права та інтереси ШІ.
Головні вимоги до кандидата: просунуті навички соціальних комунікацій (Facebook, Twitter, Insta, TikTok), хороші манери, терплячість, наполегливість, почуття гумору та в ідеалі знання останніх досягнень людства у сфері штучного інтелекту.
Нагадаємо, що штучний інтелект Kissa AI — це одна з перших у світі розумних екосистем, що здатна обслуговувати гостей на касі без допомоги людини. Перший етап розвитку штучного інтелекту почався у червні 2020 року, коли нейромережа почала навчатися на синтетичних даних.
З липня 2021 року нейромережа самонавчається вже на живих даних у кафе «Кантін», тобто використовуючи зображення страв усіх гостей з коригуваннями від дата-менеджера.
Джерело: Fozzy Group