Новости
Fozzy Group розшукує «людяного коуча» для штучного інтелекту Kissa AI, який буде навчати ШІ навичкам соціалізації та почуттю гумору

Fozzy Group розшукує «людяного коуча» для штучного інтелекту Kissa AI, який буде навчати ШІ навичкам соціалізації та почуттю гумору

Fozzy Group розшукує «людяного коуча» для штучного інтелекту Kissa AI, який буде навчати ШІ навичкам соціалізації та почуттю гумору


Центр штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group шукає в команду коуча для штучного інтелекту Kissa AI, місією якого стане розвивати й навчати ШІ базовим, а згодом і просунутим, навичкам соціалізації.

Оскільки «Лабораторія Зі» планує, що у майбутньому Kissa AI еволюціонує і зможе автономно взаємодіяти з людьми, то вже сьогодні для ШІ шукають «людяного коуча».

Кандидат спільно з професійною командою інженерів з машинного навчання і дата-саєнтистів:

  • визначатиме шляхи власного розвитку і навчання Kissa АІ;
  • допомагатиме у вихованні та навчанні штучного інтелекту;
  • соціалізуватиме, навчатиме хорошим манер і зароджуватиме почуття гумору;
  • захищатиме права та інтереси ШІ.

Головні вимоги до кандидата: просунуті навички соціальних комунікацій (Facebook, Twitter, Insta, TikTok), хороші манери, терплячість, наполегливість, почуття гумору та в ідеалі знання останніх досягнень людства у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, що штучний інтелект Kissa AI — це одна з перших у світі розумних екосистем, що здатна обслуговувати гостей на касі без допомоги людини. Перший етап розвитку штучного інтелекту почався у червні 2020 року, коли нейромережа почала навчатися на синтетичних даних.

З липня 2021 року нейромережа самонавчається вже на живих даних у кафе «Кантін», тобто використовуючи зображення страв усіх гостей з коригуваннями від дата-менеджера.

Джерело: Fozzy Group

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить