Fozzy Group розшукує «людяного коуча» для штучного інтелекту Kissa AI, який буде навчати ШІ навичкам соціалізації та почуттю гумору

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Центр штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group шукає в команду коуча для штучного інтелекту Kissa AI, місією якого стане розвивати й навчати ШІ базовим, а згодом і просунутим, навичкам соціалізації.

Оскільки «Лабораторія Зі» планує, що у майбутньому Kissa AI еволюціонує і зможе автономно взаємодіяти з людьми, то вже сьогодні для ШІ шукають «людяного коуча».

Кандидат спільно з професійною командою інженерів з машинного навчання і дата-саєнтистів:

визначатиме шляхи власного розвитку і навчання Kissa АІ;

допомагатиме у вихованні та навчанні штучного інтелекту;

соціалізуватиме, навчатиме хорошим манер і зароджуватиме почуття гумору;

захищатиме права та інтереси ШІ.

Головні вимоги до кандидата: просунуті навички соціальних комунікацій (Facebook, Twitter, Insta, TikTok), хороші манери, терплячість, наполегливість, почуття гумору та в ідеалі знання останніх досягнень людства у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, що штучний інтелект Kissa AI — це одна з перших у світі розумних екосистем, що здатна обслуговувати гостей на касі без допомоги людини. Перший етап розвитку штучного інтелекту почався у червні 2020 року, коли нейромережа почала навчатися на синтетичних даних.

З липня 2021 року нейромережа самонавчається вже на живих даних у кафе «Кантін», тобто використовуючи зображення страв усіх гостей з коригуваннями від дата-менеджера.

Джерело: Fozzy Group