Франция передала Киеву две солнечные электростанции на 25,6 и 76,8 кВт·ч. Их установят в медицинских учреждениях столицы

Французская компания Roy Group Energy передала Киеву в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции. Их планируется установить в лечебных учреждениях Святошинского района столицы.

Одна из этих электростанций будет установлена в Консультативно-диагностическом центре. Она способна генерировать 25,6 кВтч энергии. Другую более производительную версию с выработкой 76,8 кВтч планируется установить в Святошинском психоневрологическом интернате. Французские специалисты уже приступили к монтажу электростанции на объекте.

«Медицинские учреждения должны работать 24/7, чтобы спасать здоровье и жизнь киевлян. Но медики, в нынешних условиях отключения электроэнергии, не могут оказывать надлежащую медицинскую помощь только при свете фонарей или свечей. Должно работать специальное оборудование реанимации, лаборатории, для которого требуется электричество. Поэтому мы продолжаем снабжать объекты критической инфраструктуры столицы альтернативными источниками питания», – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что для приобретения этих электростанций французские партнеры собрали €250 тыс. Компания JCI предоставила еще €50 тыс.

Источник: Официальный портал Киева