Функция Smart Compose для Gmail будет писать электронные письма за пользователя

Примерно часа назад стартовала ежегодная конференция разработчиков Google I/O 2018 и поисковый гигант сразу начал выдавать на-гора различные анонсы. Одно из объявлений касается расширения функциональности почтового сервиса Gmail, веб-версия которого недавно получила радикальный редизайн.

Новая функция называется Smart Compose. Она является эволюционным ответвлением функции Smart Reply, анализирующей содержание письма с помощью нейронной сети. Ее предназначение – в буквальном смысле писать электронные письма за пользователя. Стоит только пользователю начать, как система сразу же начнет предугадывать, что он хочет написать, стараясь закончить то или иное предложение.

Функция Smart Compose будет постоянно работать в фоновом режиме и предлагать пользователю те или иные фразы, подходящие по смыслу. Иными словами, Gmail должен сильно поумнеть. Данная функция не только поможет сэкономить время при написании электронных писем, но и сведет вероятность допущения грамматической или орфографической ошибки к нулю.

Наглядное представление о работе функции дает анимированное изображение ниже.

Кстати говоря, Smart Compose будет понимать контекст – например, в пятницу она может предложить закончить письмо фразой вроде «хороших выходных!».

Судя по всему, пока что она будет работать только в веб-версии сервиса Gmail. Распространение соответствующего обновления уже началось, но как обычно сроки доступности будут разниться в зависимости от регионов. Пользователи Gmail по всему миру должны получить доступ к Smart Compose в ближайшее недели, а через несколько месяцев она будет интегрирована в пакет G Suite. Важно отметить, что для Smart Compose является экспериментальной функцией, так что доступ к ней можно получить, включив соответствующую опцию в настройках. Кроме того, для работы Smart Compose требуется новый интерфейс.

Источник: Google