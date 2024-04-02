«Геев контролирует Гейтс» и другие перлы: иск обвиняет Канье Уэста в расизме к афроамериканцам, юдофобии и гомофобии

В судебном иске, поданном во вторник, бывший сотрудник обвинил Канье Уэста в расизме, направленном против афроамериканцев, а также заявил, что был свидетелем гомофобных и антисемитских вспышек Уэста. Тревор Филлипс, который является афроамериканцем, утверждал, что Уэст ругал его и унижал перед другими — несколько сотрудников отметили, что Уэст относился к афроамериканским работникам хуже, чем к белым.

«Во время своего пребывания в должности Филлипс никогда не видел, как Уэст кричал на белого человека и ругал его, но в бесчисленных случаях он видел и/или лично чувствовал, как Канье неистово кричал на темнокожих», — говорится в иске.

Филлипса наняли в ноябре 2022 года для работы в Yeezy, модном бренде West, а также в Donda Academy, его частной школе. Согласно жалобе, его работа включала надзор за проектом по выращиванию хлопка и других культур в рамках плана развития самоокупаемой общины.

В то время карьера Уэста была в свободном падении после ряда антисемитских высказываний в Twitter и в интервью Adidas только что отказался от выгодной сделки с ним. Согласно иску, Уэст также высказывал антисемитские тирады во время собраний сотрудников Donda Academy, в том числе однажды в присутствии двух детей.

Филлипс присутствовал, когда Уэст говорил такие вещи, как «евреи хотят меня достать» и «евреи воруют все мои деньги», — утверждается в иске. Он также сказал двум детям, присутствовавшим на встрече, что хочет побрить им головы, и что он планирует построить тюрьму в школе, и детей можно было бы запереть в клетках, утверждается в иске.

Вскоре после того, как Филлипс был нанят, Уэст пригласил его на встречу в отеле Nobu в Малибу, где Уэст якобы хвалил Гитлера и сказал, что он ненавидит евреев, согласно иску. Он также заявил, что «евреи сотрудничают с Adidas, чтобы заморозить мои деньги», — утверждается в иске.

Согласно жалобе, Уэст потребовал от персонала отеля поставить фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях, и чтобы они с Филлипсом смотрели фильм с нулевой громкостью. В иске указано, что Уэст лежал на спине на кровати и имитировал мастурбацию во время воспроизведения фильма и говорил об оргиях.

В иске также цитируется Вест, который плохо отзывался о геях во время встречи, говоря, что они «контролируются Биллом Гейтсом, поэтому у них нет детей для контроля населения». Также упоминается другое предполагаемое дискриминационное поведение в течение следующих недель, включая заявление о том, что Вест приказал чернокожему охраннику побрить дреды, иначе он будет уволен.

Филлипс утверждает, что в мае 2023 года Уэст публично унизил его во время «воскресной службы» в Donda Academy, которая описывается как «псевдорелигиозная проповедь, где Канье и хор играют госпел». Согласно иску, Уэст выделил Филлипса и крикнул на него — на что смотрели более 100 человек — что он «к черту уволен» и что он должен «убираться отсюда к черту».

Казалось, Уэст был недоволен школьным садом, и Филлипс пытался объяснить, что он не несет за это ответственности. Филлипс разговаривал с Вестом, сказав ему, когда слезы текли по его лицу, что он благодарен за возможность работать на него, говорится в иске. В ответ Уэст выругался на него и устроил истерику, во время которой он вырвал с корнем некоторые растения.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Уэст также угрожал ударить Филлипса по лицу, говорится в иске. Тогда он явно передумал. Ударив кулаком в воздух, имитируя праздничный танец Марио в видеоигре Mario Bros., Уэст сказал, что даст Филлипсу «еще один шанс».

Затем он приказал ему поехать на ферму в Филмори, штат Калифорния, поговорить с владельцем и доложить Уэсту с рекомендацией о том, стоит ли покупать ее. Согласно иску, Филипс пошел домой и расплакался.

«Его мечта работать на кого-то, кем он когда-то восхищался, была как его дух — раздавлен. Хотя Канье считал себя богом или королем, на самом деле он был злым тираном и деспотом, который стремился ментально уничтожить и контролировать тех, кто вокруг него», — говорится в иске.

Позже в тот день Филлипс приехал на ферму, осмотрел ее и рассказал Весту о своих впечатлениях. В иске говорится, что Вест сказал, что он купит ее и назначит Филлипса. Однако на следующий день Уэст написал ему: «Ты все равно уволен. Ты не на том уровне» ты не на том уровне.

С тех пор Donda Academy закрылась, хотя были разговоры о ее восстановлении. Иск предусматривает запрет Уэсту владеть и управлять школой. Он также содержит претензии по поводу расовой дискриминации, мести и незаконного увольнения.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Источник: Variety