Геймер показал "край света" в Minecraft, который искал долгие 14 лет

Minecraft известна тем, что сгенерированная карта мира кажется бесконечной — бежать можно куда угодно, пока выдерживает ваш процессор. Но стример потратил 14,5 лет, чтобы найти тот самый «мифический» край.

Стример Kurt J. Mac начал свое путешествие к «диким землям» Minecraft в марте 2011 года. Его цель была проста, но почти невозможна: дойти пешком до Far Lands — места, где мир Minecraft из-за особенностей генерации «ломается» и перестает выглядеть привычно. Именно тогда, на огромных расстояниях, вместо нормального ландшафта появляются причудливые фрагменты блоков, хаотичные текстуры и плавучие массивы земли.

Идея этого эксперимента родилась после сообщения создателя Minecraft Маркуса Перссона еще в 2011-м. Он объяснил, что даже «бесконечный» мир имеет пределы из-за технических ограничений и в какой-то момент станет забагованным. С тех пор Курт отправился в путешествие, еще на старой версии 1.7.3, где баг существовал. Все это время шел без модов — просто вперед.

День Х наступил на 69-й день его нынешнего стрим-марафона, когда он ежедневно транслировал игру. 4 октября на отметке 3:43:30 во время стрим на горизонте появились первые «плавучие острова» — и Курт наконец увидел легендарную стену Далеких Земель.

Геймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 роківГеймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 роківГеймер показав "край світу" в Minecraft, який шукав довгі 14 років

Его серия Far Lands or Bust, посвященная этому челленджу, за эти годы пополнилась более 800 видео. Серия на YouTube стала не только игровым путешествием, но и платформой для благотворительности. Фанаты собрали более $490 000 для благотворительных организаций: Child’s Play поддерживает детские больницы, Direct Relief помогает в чрезвычайных ситуациях, а PAWS спасает животных.

Несмотря на достижение цели, Курт не собирается останавливаться. Он планирует продолжить исследование мира Далеких Земель и искать новые способы испытать границы Minecraft. Вместе с неизменным спутником, собакой по имени Вулфи.

Недавно другой геймер достиг своей цели — создал рабочий ChatGPT в Minecraft с 5 млн параметров и 439 миллионов игровых блоков. На удивление, его инженерная конструкция способна генерировать ответ, хотя и невыносимо длинный.

Источник: Games Radar

