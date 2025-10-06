Геймер показал "край света" в Minecraft, который искал долгие 14 лет

Minecraft известна тем, что сгенерированная карта мира кажется бесконечной — бежать можно куда угодно, пока выдерживает ваш процессор. Но стример потратил 14,5 лет, чтобы найти тот самый «мифический» край.

Стример Kurt J. Mac начал свое путешествие к «диким землям» Minecraft в марте 2011 года. Его цель была проста, но почти невозможна: дойти пешком до Far Lands — места, где мир Minecraft из-за особенностей генерации «ломается» и перестает выглядеть привычно. Именно тогда, на огромных расстояниях, вместо нормального ландшафта появляются причудливые фрагменты блоков, хаотичные текстуры и плавучие массивы земли.

Идея этого эксперимента родилась после сообщения создателя Minecraft Маркуса Перссона еще в 2011-м. Он объяснил, что даже «бесконечный» мир имеет пределы из-за технических ограничений и в какой-то момент станет забагованным. С тех пор Курт отправился в путешествие, еще на старой версии 1.7.3, где баг существовал. Все это время шел без модов — просто вперед.

День Х наступил на 69-й день его нынешнего стрим-марафона, когда он ежедневно транслировал игру. 4 октября на отметке 3:43:30 во время стрим на горизонте появились первые «плавучие острова» — и Курт наконец увидел легендарную стену Далеких Земель.

Его серия Far Lands or Bust, посвященная этому челленджу, за эти годы пополнилась более 800 видео. Серия на YouTube стала не только игровым путешествием, но и платформой для благотворительности. Фанаты собрали более $490 000 для благотворительных организаций: Child’s Play поддерживает детские больницы, Direct Relief помогает в чрезвычайных ситуациях, а PAWS спасает животных.

Несмотря на достижение цели, Курт не собирается останавливаться. Он планирует продолжить исследование мира Далеких Земель и искать новые способы испытать границы Minecraft. Вместе с неизменным спутником, собакой по имени Вулфи.

