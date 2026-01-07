Gemini 3.0 разгадал 500-летнюю загадку Нюрнбергской хроники за 1 час и 2,5 цента

Google Gemini 3.0 Pro расшифровала рукописную аннотацию в Нюрнбергской хронике — исторической книге, впервые напечатанной в 1493 году. То, что оставалось загадкой веками, ИИ объяснил за час, потратив всего 2,5 цента.

Речь идет о круглых рукописных пометках на одной из страниц хроники. Печатный текст давно изучили, но эти заметки оставались загадкой из-за выцветших чернил и сложной латинской стенографии. Средневековые сокращения делали их еще более запутанными. Даже опытные палеографы могли лишь догадываться о содержании.

Исследователи решили воспользоваться Gemini 3.0 Pro и загрузили сканы страницы в высоком разрешении. Модель анализировала форму символов, остатки штрихов и сокращения, а затем сопоставляла их с окружающим печатным текстом. В результате ИИ предложил интерпретацию, которая логично объясняет все элементы аннотации.

И что сказал Близнецы?

В опубликованном исследовании на GDELT Project blog модель объяснила, что эти круги с заметками не просто украшения или случайные элементы. Они показывают попытку согласовать две библейские системы — греческую Септуагинту и еврейскую Библию. Примечания служат таблицей преобразования между вычислительными датами по этим разным системам.

Чтобы прийти к такому выводу, Gemini 3.0 Pro восстановил поврежденный текст и развернул сокращения до полных латинских фраз. Модель проверила логику вычислений в контексте средневековых представлений и сделала вывод самостоятельно. Хотя она работала без человеческих подсказок, исследователи отмечают, что результат требует проверки экспертами. Хотя сейчас он выглядит убедительно.

Этот случай не считают окончательным открытием, но он показывает возможности современного ИИ. Он способен работать с сочетанием сложной графики, мертвых языков и логических схем. То, что когда-то требовало лет исследований, теперь можно хотя бы быстро сдвинуть с мертвой точки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Исследователи предполагают, что подобные модели можно будет использовать для работы над другими нерасшифрованными рукописями или фрагментированными историческими текстами. При этом они не говорят, что ИИ заменит историков. Скорее модели станут инструментом, который берет на себя самую тяжелую и рутинную часть работы.

Источник: Washington News Day / SiliconANGLE