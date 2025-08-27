Генеральный директор WhaleWire Джейкоб Кинг: биткоин неизбежно ждет обвал

Генеральный директор WhaleWire и финансовый аналитик Джейкоб Кинг считает, что биткоин ждет падение. По его словам, недавно произошло критическое событие: майнинг BTC стал настолько централизованным, что только второй раз в истории (последний раз это было в 2014 году) сеть стала уязвимой к атаке 51% Если под влиянием злоумышленников окажется более 50% мощностей сети майнинга, то становится возможным передать продавцу криптовалюту, дождаться включения транзакции в блокчейн, получить товар, а через некоторое время объявить несколько блоков недействительными и транзакция передачи продавцу будет отменена.. Два майнинговых пула контролируют большую часть сети, что означает централизацию. А параллельно крупные игроки и ETF продают биткоины.

Майкл Сейлор пообещал инвесторам, что не будет выпускать акции ниже 2,5x mNAV «2,5x mNAV» — это порог, установленный MicroStrategy, что означает, что компания, как правило, не будет выпускать новые акции по цене ниже 2,5-кратной стоимости собственных активов, за исключением финансирования дивидендов по привилегированным акциям. Однако недавно MicroStrategy отменила этот порог, что позволяет ей выпускать новые акции по цене ниже этого коэффициента, если она считает такой выпуск «выгодным» для компании, что обеспечивает большую гибкость для приобретения биткойнов за счет собственного капитала., а затем сразу же нарушил это обещание, продолжая размывать капитал акционеров. Его цель проста: привлечь капитал для себя и своих предприятий за счет обычных инвесторов. Это катастрофично для биткойна, поскольку подрывает доверие, усиливает давление на продажу и сигнализирует о том, что те, кто имеет влияние, готовы вывести деньги, пока розничный рынок поглощает последствия.

По мнению Кинга, ключевым нарративом, двигавшим биткоин-пузырь был фантазия о том, что правительство США будет скупать биткоин массово. Министр финансов Скотт Бессент промолчал в прямом эфире, признав, что они не будут добавлять биткойн в резервы. Никаких немедленных покупок, никакого нового топлива для рынка. Рост биткойна был построен на ложных, преувеличенных нарративах. Учитывая централизацию, выход китов и безразличие правительства США, которые теперь очевидны, рынок опасно уязвим. Tether, главный манипулятор ценами, может поддерживать цены только некоторое время. Поэтому крах — это только вопрос времени.

Источник: Джейкоб Кинг