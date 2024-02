Геофизики отыскали на дне Балтийского моря гигантскую конструкцию из Каменного века — вероятно, старейшую в Европе

Гигантскую каменную стену длиной в километр, вероятно, построили 11 000 лет назад и использовали для охоты на оленей.

В 2021 году Якоб Гирсен, геофизик из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница, взял своих студентов на обучение к побережью Балтийского моря. Группа использовала многолучевую гидролокационную систему, чтобы нанести на карту морское дно на расстоянии около 10 км от берега. Впоследствии, во время анализа изображений уже в лаборатории, Гирсен заметил странную структуру, которая, казалось, была создана искусственно.

Дальнейшие исследования показали, что подобная стене конструкция была построена людьми 11 000 лет назад и использовалась для охоты на оленей (фактически стадо загоняли таким образом в тупик).

Согласно статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, стену прозвали «Blinkerwall» — и это, вероятно, самая древняя мегаструктура Европы.

Еще в 1920 годах аэрофотоснимки показали наличие больших мегаструктур в форме каменных стен в пустынях Азии и Ближнего Востока, которые, по мнению большинства археологов, использовались для загона и ловли диких животных. По состоянию на 2018 год идентифицировано более 6000 подобных конструкций, хотя раскопаны лишь некоторые.

По словам Гирсена, такие мегаструктуры почти неизвестны в Европе, потому что они просто не пережили следующие тысячелетия. Хотя бассейны Балтийского моря, которые включают Мекленбургский залив, где геофизик и сделал свое важное открытие, как известно, содержат плотную популяцию затопленных археологических памяток, которые чрезвычайно хорошо сохранились.

На 3D-снимках, сделанных вскоре после находки, видно аккуратный ряд камней, образующий стену высотой менее 1 метра. Десяток больших валунов весом в несколько тонн расположены с определенными интервалами и соединены около 1600 меньшими, 100-килограммовыми. Длина стены — 971 метр.

С учетом тщательного размещения камней исследователи пришли к выводу, что стена не образовалась в результате природных процессов (таких, как движение ледника или цунами) — вероятнее всего, ее построили люди примерно 11 000 лет назад (хотя отсутствие каменных инструментов или других артефактов затрудняет датировку).

Команда Гирсена пришла к выводу, что, возможно, регион был покрыт ледовым покровом, а повышение уровня моря привело к тому, что сооружение ушло под воду.

Исследователи предполагают, что стена имела назначение «пустынных воздушных змеев» — рукотворных каменистых структур, которые использовались для массовой охоты на стада диких животных (подобные тем, что были найдены в Азии и на Ближнем Востоке). Обычно конструкция состоит из двух стен, которые образуют V-образную форму — так что, вероятно, под осадком на морском дне скрыта и вторая часть Blinkerwall.

Источник: Ars Technica