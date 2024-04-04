GIGABYTE предлагает в Украине игровые OLED-мониторы: диагональ от 27 до 49 дюймов и цена 55 тыс. грн. для топовой модели

Компания GIGABYTE сообщила о выходе на украинский рынок новых игровых OLED-мониторов: Aorus CO49DQ, FO32U2P, FO32U2 и FO27Q3.

Монитор GIGABYTE Aorus CO49DQ получил OLED-панель диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9. Таким образом, площадь изображения у этой модели равна двум мониторам с диагональю 27 дюймов (и соотношением 16:9), однако в данном случае изображение полностью бесшовное. Монитор может одновременно отображать картинку с компьютера и смартфона или планшета или ноутбука.

Монитор GIGABYTE Aorus CO49DQ имеет панель с разрешением 5120×1440 пикселей и временем отклика 0,03 мс. Также панель обеспечивает 10-битное воспроизведение цветов и охват 99% пространства DCI-P3. Дополнительно сообщается о поддержке частоты обновления 144 Гц с FreeSync Premium Pro, сертификации DisplayHDR True Black 400, пиковой яркости 400 кд/м² и заводской калибровке (Delta E <2) с индивидуальным сертификатом калибровки.

Монитор GIGABYTE Aorus CO49DQ уже можно купить в Украине по цене от 55 тыс. грн.

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Дисплеи GIGABYTE Aorus FO32U2P и FO32U2 оснащены OLED-панелями диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4K (3840х2160 пикселей). Эти модели поддерживают частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс. Новинки также поддерживают FreeSync Premium Pro и обеспечивают уровень контрастности 1500000:1. Устройства имеют 10-битную панель, которая способна охватить 99% цветового пространства DCI-P3. Отличие между моделями FO32U2P и FO32U2 в том, что первая поддерживает функцию Daisy Chain, то есть объединение нескольких мониторов между собой через входы и выходы DisplayPort, при этом на каждый монитор может выводиться отдельное изображение.

27-дюймовый монитор GIGABYTE Aorus FO27Q3 имеет разрешение 2,5K (2560×1440 пикселей) и обеспечивает частоту обновления 360 Гц. Также присутствует 10-битная панель с охватом 99% DCI-P3, поддержка кадровой синхронизации FreeSync Premium Pro, сертификация DisplayHDR True Black 400. Монитор проходит заводскую калибровку: каждый дисплей получает индивидуальный сертификат, подтверждающий, что значение ΔE меньше 2.

Мониторы GIGABYTE Aorus FO32U2P, FO32U2 и FO27Q3 будут доступны в Украине во втором квартале 2024 года.