Гигантский самолет NASA Super Guppy доставил космический корабль Orion в Огайо для испытаний





Для транспортировки крупногабаритного оборудования для МКС из точки А в точку Б у NASA предусмотрен большой неуклюжий самолёт Super Guppy. Именно он сейчас прибыл в Огайо с космическим кораблём нового поколения Orion для проведения серии испытаний.

Многоцелевой пилотируемый корабль NASA Orion предназначен для отправки будущих астронавтов в дальний космос, на Луну и, возможно, Марс. Сейчас он готовится к своему первому полёту с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. Это будет беспилотный полёт с облётом Луны, который должен состояться в 2020-х годах.

NASA готовит Orion к миссии Artemis 1, в рамках которой корабль проведёт около трёх недель в космосе, включая три дня на орбите Луны. В течение следующих двух месяцев на станции NASA Плам-Брук будут проходить его предполётные испытания. Внутри самой большой в мире вакуумной камеры Orion подвергнут воздействию экстремальных температур (от -155°С до +150°С) для имитации среды, в которой он будет находиться. На следующем этапе инженеры проверят электронные системы корабля на устойчивость к помехам, совместимость и бесперебойную работу.

Как только все испытания будут завершены, самолёт Super Guppy доставит Orion обратно во Флориду, где он будет установлен на ракету-носитель SLS, которая всё ещё находится в разработке. Её первый запуск отложили до 2021 года. Возможно, к этому моменту новый корабль будет уже готов к полёту.

Источник:The Verge