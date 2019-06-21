Нужно больше времени и денег. Разработка сверхтяжелой ракеты NASA Space Launch System (SLS) затянется





Запуск массивной ракеты, на которой NASA планирует отправить своих астронавтов на Луну, снова откладывается в связи с перерасходом бюджетных средств, выделенных на программу. Об этом сообщила газета The Washington Post, получившая копию аудиторского отчёта Счётной палаты США.

На протяжении последнего десятилетия NASA разрабатывает два проекта по отправке астронавтов за пределы земной орбиты. Один из них предусматривает создание сверхтяжёлой ракеты SLS (Space Launch System), способной доставлять людей почти до поверхности Луны, другой – создание многоцелевого пилотируемого корабля «Орион», который будет выводиться в космос существующими тяжелыми ракетами-носителями и той же SLS. Изначально предполагалось, что «Орион» и SLS впервые будут запущены в 2017 году, но их первый совместный полёт постоянно отодвигался и теперь должен состояться в июне 2020 года. Такая задержка привела к перерасходу средств на строительство SLS почти на $1 млрд.

В новом отчете Счётной палаты утверждается, что NASA, вероятно, снова не уложится в установленный крайний срок, и дату запуска ракеты SLS предварительно перенесли на июнь 2021 года. Подведомственный Конгрессу США орган финансового контроля обвинил американское космическое агентство в том, что оно недостаточно прозрачное в оценках затрат на строительство ракеты SLS и корабля «Орион». В документе говорится, что превышение стоимости программы SLS на самом деле составило почти $1,8 млрд, поскольку NASA переложило некоторые расходы на будущие миссии. Стоимость программы «Орион», скорее всего, тоже вырастет. Счётная палата пока не имеет чёткого представления о том, какой она будет, так как NASA не обновило свои данные по оценке. При этом агентство продолжает регулярно выплачивать премии Boeing и Lockheed Martin в размере $200 млн, которые являются основными подрядчиками SLS и «Ориона» соответственно.

И SLS, и «Орион» играют важную роль в стремлении NASA вернуться на Луну, что является частью новой инициативы правительства под названием «Артемида». В марте этого года вице-президент США Майк Пенс призвал NASA ускорить лунную программу и отправить астронавтов на Луну к 2024 году, а не к 2028 году, как планировалось ранее. Теперь руководитель космического агентства Джим Бранденстайн ищет для этого финансирование. NASA уже запросило дополнительные $1,6 млрд, помимо утверждённого на 2020 год бюджета в размере $21 млрд. Плюс ещё $20-30 млрд в течение следующих пяти лет, чтобы гарантировать выполнение программы в указанные сроки.

Источник: The Verge