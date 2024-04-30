GitHub на следующей неделе выпустит Copilot Workplace — ИИ-помощника для разработчиков

GitHub анонсировал Copilot Workspace, среду разработки с использованием «агентов на базе Copilot». По замыслу, они должны помогать разработчикам проводить брейнстормы, планировать, создавать, тестировать и выполнять код на естественном языке.

Об этом рассказал руководитель GitHub Next Джонатан Картер, рассказывает TechCrunch.

GitHub представляет Workspace как своего рода эволюцию ИИ Copilot с возможностями Copilot Chat.

Workspace, работающий на OpenAI GPT-4 Turbo, может составить план, устранить ошибку или реализовать новую функцию, основываясь на понимании комментариев репозитория, выдавать ответы и большую кодовую базу.

Предложенный код можно запустить непосредственно в Workspace и поделиться между членами команды через внешнюю ссылку.

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Самый простой способ запустить Workspace — это нажать новую кнопку Open in Workspace слева от задач.

Workspace систематически выполняет запросы шаг за шагом, создавая спецификацию, генерируя план и затем реализовывая его.

Разработчики могут углубиться в любой из этих шагов, чтобы получить подробный обзор предложенного кода и изменений, а также удалить, перезапустить или изменить порядок действий.

Предварительная версия Workspace, оптимизированная для ряда устройств, выйдет на следующей неделе.

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Отметим, что недавно корпорация Microsoft добавила своего ИИ-помощника Copilot в автозапуск Windows 11.

Девелоперы и эксперты назвали эти изменения отвратительным и надоедливыми, поскольку это «напоминает поведение какого-то надоедливого приложения сторонних разработчиков».

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