

Microsoft передумала интегрировать Copilot в уведомления и "Настройки" в Windows 11

Шадрін Андрій

Microsoft передумала інтегрувати Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11

Планы компании Microsoft интегрировать ряд ИИ-функций под брендом Copilot в Windows 11, которые впервые анонсировали вместе с Copilot+ PC в 2024 году, были отложены. Компания переоценивает свою стратегию использования искусственного интеллекта в операционной системе.


Эти функции должны были интегрировать Copilot в несколько системных интерфейсов — в частности в приложение «Настройки», оповещения и Проводник файлов (File Explorer). Функции кратко продемонстрировал на сцене исполнительный вице-президент Microsoft Юсеф Мехди. Он даже подтвердил, что их начнут разворачивать позже в том же году. Однако 2024 год давно прошел, а эти возможности так и не появились — даже в тестовых сборках. Прошло уже почти два года с момента анонса, но признаков их запуска до сих пор нет.

По словам источников, знакомых с планами компании, идею использовать Copilot как общее название для ИИ-возможностей в Windows отложили вскоре после задержки функции Windows Recall. Пока Microsoft пыталась решить проблемы с Recall, ряд других ИИ-опций, находившихся в разработке, фактически поставили на паузу. Когда ситуация стабилизировалась, Microsoft начала внедрять новые ИИ-функции в платформу, но часто без бренда Copilot. Например, «Настройки» в Windows 11 получили встроенный семантический поиск, который также предлагает параметры, которые пользователь может захотеть изменить. Проводник файлов в конце концов получил меню ИИ-действий. Однако, в отличие от первоначальной версии Copilot 2024 года, нынешняя реализация передает выполнение действий другим приложениям. В первоначальной концепции Copilot мог выполнять эти действия «без открытия программы», как объяснял Мехди.

Microsoft відмовляється від інтеграції Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11
Единственная функция, которую не показывали вообще — это подсказки Copilot в уведомлениях. Она должна была позволять Copilot появляться во всплывающих сообщениях от программ и предлагать действия в один клик, например открыть файл или ответить на сообщение. По словам источников, маловероятно, что эта функция когда-нибудь выйдет как Copilot-возможность в Windows, хотя саму идею могут пересмотреть в будущем. Даже среду выполнения Windows Copilot Runtime впоследствии переименовали в Windows AI APIs. Если посмотреть, где сейчас используется бренд Copilot в Windows, то значительная часть связана с опытом в Microsoft 365, а не с ролью универсального ИИ-ассистента внутри всей операционной системы, как это подавалось в 2024 году.

«Наш подход к разработке продуктов заключается в том, чтобы показывать предварительные версии клиентам и развивать их на основе отзывов. Некоторые возможности мы тестируем частным образом и изменяем перед более широким запуском, другие — публично через программу Windows Insider. В любом случае функции могут меняться, удаляться или заменяться со временем, когда мы получаем отзывы пользователей», — заявил в комментарии представитель Microsoft.

Люди, знакомые с планами компании, говорят, что в этом году Microsoft стремится уменьшить «ИИ-перегрузку» в Windows 11 и более осторожно решать, где именно будут появляться бренд Copilot и ИИ-функции в системных приложениях и интерфейсах. Это часть более широкой попытки ответить на критику пользователей, которые считают, что Windows 11 стала перегруженной и ухудшенной из-за избытка ИИ-функций. Впрочем, это не означает, что Microsoft полностью убирает ИИ из операционной системы. Компания планирует оставлять такие возможности там, где они действительно нужны или полезны, но они будут опциональными и их можно будет отключить. Microsoft хочет снова улучшить восприятие Windows 11 пользователями и надеется, что сокращение ИИ-интеграций поможет достичь этой цели.


Источник: Windows Central

