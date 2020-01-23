ГИВЦ слил в открытый доступ данные киевлян об их квартирах и коммунальных услугах

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В сервисе онлайн-оплаты коммунальных услуг ГИВЦ (ГІОЦ) была обнаружена уязвимость, которая позволяла просматривать в открытом доступе все счета на оплату коммунальных услуг в городе Киеве. Для этого достаточно было перейти по ссылке следующего вида:

https://www.gioc.kiev.ua/XXX/XXX/XXX_id:999999

Перебирая цифры в такой ссылке можно было видеть данные различных пользователей, включая:

ФИО владельца квартиры;

площадь квартиры;

количество зарегистрированных жильцов;

сумму каждого из платежей по этому адресу;

платежеспособность владельца – есть ли задолженность, оформлена ли субсидия и т.д.;

какими провайдерами интернет и ТВ пользуется данный человек.

Как отмечают пользователи, данной уязвимости повержены не только жители Киева, но также жители Одессы. Это связано с тем, что киевский сервис ГИВЦ основан именно на одесском сервисе ГЕРЦ.

Добавим, на момент публикации материала уязвимость уже устранена. Теперь для получения доступа к данным потребуется ввести уникальный ключ авторизации с бумажной квитанции. Это существенно усложняет возможность просмотра чужих данных – без дополнительного кода это сделать уже не получится.

Также пользователи обращают внимание на тот факт, что многие другие компании, предоставляющие коммунальные услуги (газовые компании, провайдеры интернет-доступа и ТВ), также формируют номера счетов аналогичным образом: 15001, 15002 и т.д. Так что получить доступ к информации и в других сервисах тоже теоретически можно простым перебором цифр.

Открытие для общего доступа информации об имуществе и коммунальных платежах может сулить проблемы жителям, если такими сведениями захотят воспользоваться мошенники и недоброжелатели. Например, мошенники могут сделать выборку адресов с задолженностью и, представляясь коллекторами, вымогать деньги.

Источник: AIN