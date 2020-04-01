Глава Huawei хочет, чтобы Google сама добавляла свои приложения в магазин AppGallery





Международный бизнес по выпуску смартфонов Huawei в прошлом году сильно пострадал после того, как правительство США включило компанию в чёрный список организаций. Это означает, что Huawei больше не может вести бизнес с американскими компаниями и использовать их технологии. Хотя Huawei удалось найти обходной путь для большинства препятствий, всё же запрет привел к тому, что китайская компания больше не может выпускать новые устройства с установленным магазином Google Play Store и полным набором предварительно загруженных приложений Google.

На данный момент компания выпустила две флагманские линейки смартфонов без набора мобильных сервисов Google: Mate 30 и P40. Из-за этого новые мобильные устройства китайского бренда продавались не так хорошо, как могли бы. Отсутствие приложений и сервисов Google в Китае не имеет большого значения, так как там они запрещены. Но на других рынках смартфоны без сервисов Google уже не столь популярны.

Huawei работает над созданием собственных альтернатив решениям Google. Компания создала собственный набор мобильных сервисов и магазин приложений AppGallery (хотя выбор там пока не покрывает многие запросы пользователей). Поскольку маловероятно, что Huawei сможет предустанавливать приложения и сервисы Google на свои устройства в обозримом будущем, это важный шаг со стороны компании. Однако без приложений Google устройства Huawei вряд ли привлекут клиентов за пределами Китая. Тем не менее, у генерального директора Huawei Эрика Сюй есть возможное решение того, как компания может устанавливать приложения Google на свои устройства. Эрик Сюй надеется, что Google сможет запустить свои приложения в AppGallery, что сделает их доступными для смартфонов Huawei.

«Мы надеемся, что сервисы Google будут доступны через наш AppGallery, точно так же, как сервисы Google доступны через Apple App Store», — заявил Эрик Сюй в Mandarin.

Google действительно уже делает нечто-то подобное для смартфонов iPhone. Поисковый гигант направляет свои приложения в App Store для одобрения компанией Apple и распространения на её мобильных устройствах.

Это определенно уникальная стратегия Huawei, хотя её успех будет зависеть от того, заинтересована ли Google в предоставлении своих приложений в AppGallery. Сообщается, что Huawei также объединила усилия с Xiaomi, Vivo и другими китайскими OEM-производителями смартфонов, чтобы создать конкурента Play Store для рынков за пределами Китая.

Источник: neowin