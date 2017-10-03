Глава консольного подразделения Sony Эндрю Хаус покидает компанию после 27 лет работы

В 2011 году Эндрю Хаус, работающий в компании Sony с 1990 года, стал новым главой игрового подразделения PlayStation, сменив на этом посту Каза Хираи. Эндрю Хаус принял подразделение не в самом лучшем состоянии и сумел превратить его в процветающий бизнес, что позволило Sony вернуть себе лидерство на мировом рынке игровых консолей. Во времена его руководства PS4 сумела обойти Xbox One по продажам более чем втрое. И вот сейчас весьма неожиданно Sony сообщила о том, что Эндрю Хаус оставит свой пост президента и главного исполнительного директора Sony Interactive Entertainment и уйдет из компании, в которой проработал 27 лет. Новым главой Sony Interactive Entertainment станет нынешний вице-президент Джон Кодера.

Сообщается, что Эндpю Xаyc, которому сейчас 52 года, до конца этого года останется в компании на должности председателя совета директоров, передавая необходимые документы и помогая быстрее войти в курс дела Кодере.

Причины его ухода доподлинно не известны.

В своем официальном заявлении Эндpю Xаyc отметил, что бренд PlayStation был важной частью его жизни более 20 лет, но сейчас, когда бизнес достиг рекордных успехов, для него настало время двигаться дальше и ставить перед собой новые задачи.

Представитель Sony в комментарии Wall Street Journal сообщил, что прежде чем начать новую карьеру в индустрии развлечений Xаyc планирует взять небольшую паузу, чтобы проводить больше времени с семьей.

Свою карьеру в Sony Эндpю Xаyc начал в отделе корпоративных коммуникаций Sony Corporation в Японии. Спустя пять лет Xаyc перешел в отдел маркетинга и коммуникаций SCEI, еще немного позже занялся продвижением оригинальной PlayStation. Затем были годы работы на посту вице-президента по маркетингу Sony Computer Entertainment America и главы Sony Computer Entertainment Europe. Его последние годы работы в Sony были не менее продуктивными. Разработанный под руководством Эндpю Xаycа шлем PlayStation VR вышел неожиданно успешным, разошедшись тиражом более 1 млн устройств менее чем за год продаж.

Президент Sony Corporation поблагодарил Эндрю Хауса за все, что тот сделал для PlayStation.

Что касается Джона Кодеры, он пришел в Sony в 1992 году. В команде консольного подразделения PlayStation он присоединился в 2010 году и с тех пор работал над сервисами. С 2013 года Кодера занимает пост президента Sony Network Entertainment International.

Источник: Sony