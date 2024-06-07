Глава правления Tesla требует выплату в $56 млрд для Маска, потому что «Илону нужна мотивация»

Председатель правления Tesla Робин Денхолм призывает акционеров компании одобрить выплату Илону Маску в размере $56 млрд. 13 июня акционеры Tesla решат судьбу компенсационного пакета.

Это будет второй случай, когда акционеры будут голосовать за жалование Маска после того, как судья из Делавэра отменил первое их решение. в начале этого года на том основании, что процесс утверждения был «глубоко ошибочным». Сейчас компания убеждает акционеров одобрить предложение во второй раз.

«Илон — не типичный руководитель, а Tesla — нетипичная компания. Таким образом, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевое руководство, не принесет результатов для Tesla. Чтобы мотивировать кого-то, как Илон, нужно что-то другое», — пишет Денхолм в письме к акционерамподанном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Денхолм намекает, что Маск мог уйти в «другие места» без должной мотивации:

«То, что мы признали в 2018 году и продолжаем признавать сегодня, так это то, что у Илона точно нет неограниченного времени. У него также нет недостатка в идеях и других местах, где он может невероятно изменить мир. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были [потрачены] в Tesla на благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения».

Утверждение Денхольм, что Маск нуждается в мотивации свидетельствует об опасениях правления относительно пребывания миллиардера в компании. SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X и xAI, отвлекают внимание Маска от Tesla, которая собственно и является основным источником его богатства и популярности.

«Мы все взяли на себя обязательства перед Илоном. Илон выполнил свои обязательства и создал огромную ценность для наших акционеров. Подтверждая нашу преданность Илону, мы демонстрируем, что поддерживаем его видение Tesla и признаем его выдающиеся достижения — это то, что будет мотивировать его продолжать создавать ценность для акционеров».

Досрочное голосование свидетельствует, что Илон Маск может получить то, чего хочет. Отчет торговой платформы eToro за прошлый месяц показал, что владельцы около 25% Tesla уже проголосовали. Из них более 80% высказались за компенсационный пакет.

Также Маск стремится получить больше контроля над Tesla в виде 25% доли. Сейчас ему принадлежит около 13% компании — после того, как он продал акции на миллиарды долларов, чтобы приобрести Twitter. На X он выразил намерение выделить подразделение искусственного интеллекта Tesla в отдельную компанию, если его требования не будут удовлетворены.

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Источник: The Verge

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