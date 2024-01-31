Новости IT-бизнес 31.01.2024 в 17:47 comment views icon

Илон Маск потеряет «зарплату» в $55 млрд у Tesla — и может стать «лишь» третьим самым богатым человеком мира

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Илон Маск потеряет «зарплату» в $55 млрд у Tesla — и может стать «лишь» третьим самым богатым человеком мира

Суд Делавэра отменил огромный компенсационный пакет гендиректора Tesla в ответ на иск инвесторов. Если решение пройдет апелляцию, то может кардинально изменить общее состояние Илона Маска, подвинув его с первого на третье место в рейтинге самых богатых людей мира, пишет The Verge.

Одобренный акционерами в 2018 году компенсационный пакет дал Маску стимул достичь важных этапов в развитии Tesla в частности рыночной оценки в $650 млрд, что в 10 раз превышает стоимость компании на то время.

«Ответчики доказали, что Маск был мотивирован амбициозными целями и что Tesla отчаянно нуждалась в Маске, чтобы добиться успеха на следующем этапе развития, но эти факты не оправдывают крупнейшего пакета компенсации в истории публичных рынков», — написала судья Кэтлин Маккормик.

Адвокат инвесторов Грег Варалло заявлял, что их не уведомили о том, что Маск сам придумал план компенсаций или что члены правления были связаны с Маском.

«У Маск было максимальное влияние на компанию, которое вообще может быть у менеджера», — написала Маккормик.

Совет директоров Tesla состоял из многих людей, у которых были близкие отношения с Маском:

  • Антонио Грасиас, член комитета по компенсациям и друг Маска, который накопил много состояния, инвестируя в компании Маска еще со времен PayPal.
  • Джеймс Мердок, еще один приятель Маска, который путешествовал с ним по всему миру.
  • Брат Маска, Кимбал.
  • Айра Эренпрайс, один из членов комитета по компенсациям, признал в суде, что его отношения с Илоном и Кимбалом Маском «оказали существенное влияние на его профессиональную карьеру».
  • Брэд Басс, еще один член комитета по компенсациям, «задолжавший 44% своего капитала компаниям Маска».
  • Робин Денхольм, член комитета по компенсациям, чье вознаграждение в качестве председателя правления Tesla было больше, чем все заработки из других источников.
  • Линда Джонсон Райс, которая, кажется, была действительно независимой.
  • Стив Юрветсон, который долго отсутствовал во время этого инцидента, и судья не считал его основным игроком.

«В конце концов, ключевые свидетели сказали, что они находились там, чтобы сотрудничать с Маском, а не вести переговоры против него», написала Маккормик.

Маск в последнее время требовал большего контроля над Tesla, написав на X в этом месяце, что хочет иметь по крайней мере 25% собственности компании, чтобы продолжать работу с искусственным интеллектом. Это примерно вдвое больше его нынешней доли собственности, которая составляет около 13%.

В последующих публикациях он сказал, что ждет решения по иску акционеров, прежде чем вынести свое предложение по увеличению доли собственности совету директоров.

«Причина отсутствия нового «компенсационного плана» состоит в том, что мы все еще ожидаем решения по моему делу о компенсации в Делавере», — написал он 15 января. «Суд состоялся в 2022 году, но приговор еще не вынесен».

Он добавил:

«Я беру «компенсационный план» в кавычки, потому что, с моей точки зрения, это прежде всего означает обеспечение надлежащего количества голосов в Tesla».

Через несколько минут после сегодняшнего решения Маск написал:

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