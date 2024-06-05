Илон Маск «перебросил» из Tesla в X и xAI 12 тыс. чипов искусственного интеллекта NVIDIA H100 — акции упали, инвесторы недовольны

Генеральный директор Илон Маск попросил NVIDIA отправить 12 тыс процессоров искусственного интеллекта NVIDIA H100 его компаниям X и xAI вместо Tesla. Электронные письма NVIDIA по этому вопросу также косвенно свидетельствует о преувеличенной картине закупок Tesla, как сообщает CNBC.

Ранее Илон Маск говорил, что может сделать из Tesla «лидера в области искусственного интеллекта и робототехники». Это, по его словам, потребует много дорогих процессоров NVIDIA. Во время телефонного разговора Tesla о прибыли за первый квартал в апреле Маск сказал, что компания увеличит количество чипов H100 с 35 тыс. до 85 тыс. к концу этого года. Несколько дней спустя он также написал в заметке на X, что в этом году Tesla потратит 10 миллиардов долларов «на комбинированное обучение и искусственный интеллект».

Но электронные письма старшего персонала NVIDIA распространены внутри компании, свидетельствуют о том, что Маск предоставил акционерам преувеличенную картину закупок Tesla. Переписка NVIDIA также свидетельствует о том, что Маск перенаправил значительную партию чипов искусственного интеллекта, которые были зарезервированы для Tesla, в X и xAI. Акции Tesla упали на 1% после этой новости.

Своей просьбой Маск отсрочил получение автопроизводителем более $500 млн на графические процессоры по крайней мере на несколько месяцев, что, вероятно, приведет к задержке запланированных работ и исследований. Новая информация также подчеркивает эскалацию конфликта между Маском и некоторыми акционерами Tesla, которые сомневаются, выполнит ли он свои обязательства, одновременно управляя рядом других компаний и перебрасывая между ними средства. Стоит отметить, что именно Tesla дает Маску наибольшую часть состояния.

Компании X и xAI тесно переплетены. В ноябре Маск написал: «Инвесторы X Corp будут владеть 25% xAI». Кроме того, xAI использует определенные мощности в центрах обработки данных X для обучения и работы чатбота Grok.

Акционеры Tesla действительно имеют основания для беспокойства. Компания переживает тревожное падение продаж, частично из-за старения модельного ряда электромобилей и роста конкуренции. Ее репутация также пострадала в США, согласно опросу Axios Harris Poll 100, которая объясняет падение «выходкам» и политическим высказываниям Маска. Всего в этом году Акции Tesla упали на 29%.

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