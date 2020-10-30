Глава Spotify подтвердил, что компания продолжит поднимать цены по всему миру

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Соответствующее заявление основатель и глава Spotify Даниэль Эк сделал на недавнем отчете для инвесторов, сообщает TechCrunch.

В минувшем квартале, как мы уже рассказали во вчерашней заметке по отчетности компании, Spotify добавил 6 млн платных подписчиков, увеличив премиум-базу до 144 млн при общей аудитории 320 млн человек. Но выручка и прибыль оказались ниже прогнозов, что уронило курс акций.

Путем повышения цен Spotify может увеличить выручку на рынках, где, как считает руководство компании, пользователи посчитают целесообразным продление своих планов. Иными словами, Spotify планирует повышение цен в регионах, где оно не приведет к существенному оттоку платных подписчиков.

В прошлом году Spotify прощупала почву, подняв стоимость семейной подписки в ряде скандинавских стран — повышение составило около 13%. Эти изменения компания внедрила, чтобы оценить, насколько рационально будет провести глобальное повышение цен. С 1 октября Spotify увеличила стоимость семейной подписки в Австралии с 17,99 австралийских долларов до 18,99 австралийских долларов (13,69 долларов США), но только для новых подписчиков. Теперь Spotify подтвердил, что в этом месяце стоимость семейной подписки выросла еще на шести других рынках, включая Бельгию, Швейцарию, Боливию, Перу, Эквадор и Колумбию. Также в Колумбии подорожал план Spotify Premium для двоих.

Компания пока не сообщала никаких деталей относительно новых цен по регионам. Однако глава Spotify прямо заявил, что компания обдумывает повышение цен в более широком масштабе.

По словам гендиректора компании, хотя Spotify по-прежнему в первую очередь ориентирован на рост пользователей, есть рынки, где сервис стал более зрелым и представляет ценность для пользователей, в том числе за счет своего «расширенного контента». Под «расширенным контентом» он подразумевает инвестиции Spotify в расширение библиотеки контента, в особенности — подкастов. На сегодняшний день библиотека Spotify содержит 1,9 миллиона подкастов. Только в минувшем квартале было выпущено 58 оригинальных и эксклюзивных подкастов, а число стран, в которых доступны подкасты, увеличилось до 16.

Напомним, в Украине Spotify заработал 15 июля этого года, но без региональных цен. Украинцам сейчас предложены четыре варианта подписки:

Всего есть четыре варианта подписки: