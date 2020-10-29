У Spotify — 320 млн пользователей, 55% из них пользуются сервисом бесплатно

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29 октября шведская компания Spotify, владеющая одноименным сервисом потокового вещания музыки, опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года, который закончился 30 сентября.

Главное из отчета — аудитория Spotify превысила 300 млн человек. Говоря конкретнее, самым популярным музыкальным сервисом по всеми миру пользуется 320 млн человек. Безусловно, число внушительно и это впечатляющее достижение. В то же время больше половины аудитории Spotify (176 млн) — владельцы бесплатных аккаунтов с рекламой и ограничениями. Интересно, что рубеж в 300 млн человек сервис перешагнул после недавнего расширения географии на Украину и 12 других стран.

Пользователи, млн III кв. 2019 II кв. 2020 III кв. 2020 Всего ежемесячно активных пользователе (MAU), млн человек 248 299 320 Премиум-подписчики, млн человек 113 138 144 Владельцы бесплатных аккаунтов с рекламой, млн человек 141 170 176

В то же время число платных подписчиков Spotify за год увеличилось со 113 млн до 144 млн. Ближайший конкурент Spotify по числу платных подписчиков — Apple Music. Apple в последний раз делилась статистикой в июне 2019 года — тогда сообщалось, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 60 млн человек.

В минувшем квартале Spotify получил доход в размере €1,975 млрд — на 14% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыть при этом выросла на 11%, достигнув €489 млн. Свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, тоже заметно увеличился — с €48 млн до €103 млн.

40% пользователей Spotify из числа владельцев премиум-аккаунтов — это жители Европы (+1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года), на втором месте с долей 29% — Северная Америка.

Источник: Spotify