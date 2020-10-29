У Spotify — 320 млн пользователей, 55% из них пользуются сервисом бесплатно
29 октября шведская компания Spotify, владеющая одноименным сервисом потокового вещания музыки, опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года, который закончился 30 сентября.
Главное из отчета — аудитория Spotify превысила 300 млн человек. Говоря конкретнее, самым популярным музыкальным сервисом по всеми миру пользуется 320 млн человек. Безусловно, число внушительно и это впечатляющее достижение. В то же время больше половины аудитории Spotify (176 млн) — владельцы бесплатных аккаунтов с рекламой и ограничениями. Интересно, что рубеж в 300 млн человек сервис перешагнул после недавнего расширения географии на Украину и 12 других стран.
|Пользователи, млн
|III кв. 2019
|II кв. 2020
|III кв. 2020
|Всего ежемесячно активных пользователе (MAU), млн человек
|248
|299
|320
|Премиум-подписчики, млн человек
|113
|138
|144
|Владельцы бесплатных аккаунтов с рекламой, млн человек
|141
|170
|176
В то же время число платных подписчиков Spotify за год увеличилось со 113 млн до 144 млн. Ближайший конкурент Spotify по числу платных подписчиков — Apple Music. Apple в последний раз делилась статистикой в июне 2019 года — тогда сообщалось, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 60 млн человек.
В минувшем квартале Spotify получил доход в размере €1,975 млрд — на 14% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыть при этом выросла на 11%, достигнув €489 млн. Свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, тоже заметно увеличился — с €48 млн до €103 млн.
40% пользователей Spotify из числа владельцев премиум-аккаунтов — это жители Европы (+1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года), на втором месте с долей 29% — Северная Америка.
Источник: Spotify
- Spotify был представлен в 2006 году. Сейчас это крупнейший стриминговый сервис в мире. Он работает в 92 странах и контролирует треть всей выручки и платных подписчиков на рынке потоковых музыкальных сервисов.