Глава Xiaomi поделился новыми подробностями о сверхбыстрой зарядке Super Charge Turbo мощностью 100 Вт





В прошлом году компания Xiaomi рассказала, что работает над технологией быстрой зарядки, способной обеспечивать передачу 100 Вт энергии. Глава компании Лю Вейбинг также отметил, что он может полностью зарядить батарею смартфона ёмкостью 4000 мАч всего за 17 минут. Он добавил, что Xiaomi станет первой компанией, которая запустит массовое производство этой зарядной технологии следующего поколения.

Некоторое время о новой технологией ничего не было слышно, но теперь Лю Вейбинг поделился очередной порцией информации об этой разработке. Также он рассказал о пяти сложных технических аспектах, с которыми компания столкнулась в процессе разработки технологии 100W Super Charge Turbo.

Потеря ёмкости батареи. Лю Вейбинг отметил, что при более высокой скорости зарядки потеря ёмкости батареи также больше. По оценкам, при быстрой зарядке с передачей 100 Вт энергии потеря ёмкости аккумулятора составляет около 20% по сравнению с быстрой зарядкой с передачей 30 Вт энергии. Таким образом, батарея ёмкостью 5000 мАч практически превращается в батарею ёмкостью 4000 мАч.

Архитектура технологии: он не стал делиться большим количеством подробных сведений об этом аспекте, но сказал, что для новой технологии требуется схема зарядки сверхвысокого напряжения.

Производительность: работая над этой технологией, компания планировала сделать зарядку с передачей 100 Вт энергии не только технически доступной, но и обеспечить длительное и устойчивое время зарядки.

Безопасность: в устройстве с поддержкой зарядки 100 Вт будет реализовано несколько функций безопасности. Разработчики намерены обезопасить материнскую плату и аккумулятор, чтобы не допустить чрезмерной зарядки и слишком высокого напряжения.

Различные сценарии зарядки: Компания также рассмотрела возможность использования нескольких сценариев зарядки, таких как проводная зарядка и беспроводная зарядка.

Кроме того, Лу Вейбинг уточнил, что компания достигла такой стадии прогресса в разработке, что технология быстрой зарядки с передачей 100 Вт энергии может перейти на этап массового производства в ближайшем будущем. Он добавил, что технология уже находится на ранней стадии массового производства, но не стал уточнять каких-либо сроков начала её коммерческой эксплуатации. Добавим, в ноябре прошлого года представители Xiaomi говорили, что технология появится в коммерчески доступных смартфонах на протяжении 2020 года.

Источник: gizmochina