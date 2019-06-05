GM и Michelin выпустят безвоздушные шины для легковых автомобилей к 2024 году





Компании GM и Michelin представили прототип безвоздушной шины для легковых автомобилей под названием Uptis (Unique Puncture-proof Tire System — Уникальная устойчивая к проколам система шины).

Безвоздушные шины изготавливаются из смеси композитного каучука и полимерного стекловолокна. Благодаря этому обеспечивается возможность использования такой шины на высокой скорости движения, которую автомобиль может развивать на автомагистралях. В большинстве случаев более ранние прототипы безвоздушных шин могут использоваться только при низкой скорости движения. Возможно, внешне Uptis выглядит и не так привлекательно, как традиционные бескамерные покрышки, но в Michelin уверяют, что они такие же удобные в эксплуатации.

Что еще более важно, есть вполне реальная дорожная карта внедрения этой технологии в повседневную жизнь. GM начнет тестировать Uptis в Мичигане немного позже в 2019 году на автомобилях Chevy Bolt. Как ожидает, что готовая потребительская версия появится на серийных автомобилях уже в 2024 году. Автопроизводитель не назвал конкретные модели автомобилей, которые будут использовать новые шины.

Безвоздушные шины Uptis обладают рядом преимуществ. Переход на них позволит снизить количество вредных выбросов в процессе производства шин. Что касается эксплуатационных характеристик, то им не страшны проколы и неравномерный износ. Более того, устраняется необходимость использования запасных шин, которые увеличивают вес автомобиля что ведёт к дополнительному расходу топлива.

Источник: Engadget