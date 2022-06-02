GM существенно снижает цены Chevy Bolt EV и Bolt EUV на фоне высокого спроса на электромобили — теперь они начинаются с $26,5 тыс.

Не секрет, что мировой энергетический кризис и удорожание ископаемого топлива сделали электромобили значительно привлекательнее автомобилей с ДВС. И пока Tesla и другие производители повышают цены на электромобили на фоне неслыханного роста спроса и значительного инфляционного давления в сфере сырья и логистики, потому что «доступная цена всегда была приоритетом для этих транспортных средств».

Цена электрического хэтчбека Bolt 2023 года с комплектацией 1LT начинается от $26 595 (с учетом комиссии дилеров) — на 18% ниже цены 2022 года ($32 495). Комплектация 2LT, которая включает в себя кожаные сиденья, HD surround vision и предупреждение об изменении полосы движения, стоит от $29 795, что на 16% дешевле уровня цен 2022 года ($35 695). Это означает, что теперь Chevy Bolt будет ниже MSRP, чем базовая модель Nissan Leaf, хотя Leaf все еще отвечает требованиям федерального стимулирования для электромобилей США, в то время как Bolt нет.

Стоимость электрокроссовера Bolt EUV 2023 года с комплектацией LT стартует от $28 195 — на 18% дешевле уровня цен 2022 года ($34 495). Комплектация Premium Bolt EUV будет стартовать с $32 695 — на 16% меньше уровня цен 2022 года ($38 995)/ Стоимость доставки составляет $995 долларов и включена в стартовую цену всех комплектаций автомобилей GM на 2023 год.

Как отмечает The Verge, дилеры повышают цены на некоторые новые электромобили, особенно те, которые пользуются большим спросом, такими как Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV и Kia EV6. Это вызвало волну негатива и недовольства клиентов и заставило автопроизводителей принять ответные меры. Однако на Chevy Bolt и Bolt EUV это пока особо не отразилось.

Напомним, оригинальный Chevy Bolt вышел в далеком 2016 году. На тот момент хэтчбек С-класса был одним из величайших представителей электрических авто и имел спрос. В 2019 году он получил незначительное обновление с увеличением запаса хода, а в 2021 году дебютировала новая модель Bolt EV и электрокроссовер Bolt EUV.

Высокая цена была едва ли не самым главным недостатком Chevy Bolt и Bolt EUV — особенно после того, как в 2019 году GM продал свой 200 000 электромобиль в США, что привело к постепенной отмене налогового кредита. Теперь компания больше не имеет права на получение скидки, и усилия по пересмотру инициативы для Конгресса остановились.

В начале апреля GM возобновила производство проблемного Bolt, и сегодняшнее объявление о понижении цен указывает на то, что компания очень хочет найти новых покупателей для своего компактного электромобиля. Ожидается, что заказы на Bolt EV и EUV 2023 начнут принимать уже в июле. А мы будем с нетерпением ждать новых Chevy Bolt и Bolt EUV в Украине.

Цены на электромобили растут на фоне изменения рыночной конъюнктуры и роста цен на товары, в частности, на сырье для производства батарей. Цены на аккумуляторы снижались годами, но некоторые эксперты прогнозируют, что резкое увеличение цен на минералы, из которых производятся батареи, в течение следующих нескольких лет может привести к росту стоимости элементов на 20%.